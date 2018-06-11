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基于 Patrick E. Lafferty 的 TASC 文章: "终点移动平均线"。
该指标使用了文章中描述的原始公式，并且有一个偏差: 可令其 "更快s速" (即，比原版更快地对行情变化作出反应)。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20907
合成 VIX
合成 VIX 指示波动性的增加或减少，且应该仅用于此。BB 停止 - EMA 偏差
此版本的布林带停止改为使用 EMA 偏差进行计算。
CCI 随机振荡
这是 CCI 的随机振荡。 当随机振荡指标应用于 CCI 并且边界处于固定的 0 至 100 范围内时，趋势评估也可以使用该事实来完成。CCI - 基于 EMA
替代简单移动平均线，而使用 EMA (指数移动平均线)，且替代平均偏差，而用 EMA 偏差 (最初在这里发表的 EMA 偏差)。