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合成 VIX - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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合成 VIX 指标基于 Larry Williams 的 TASC 文章 "修复 VIX":

说到市场的作用，伯纳德·巴鲁克说得最好 (Bernard Baruch): "市场变换。"

该想法体现在芝加哥期权交易所 (CBOE) 波动率指数 (VIX) 中，该指数自 1993 年推出以来已成为市场风险的一种非常流行的指标。 VIX 来自股票指数期权的隐含波动率，旨在表示交易者对未来 30 天内波动的预期。

基本上，VIX 反映了投资者的恐惧 — 高读数与高波动性条件 (和市场下跌) 相关，而低读数与低波动性条件 (和市场上涨) 相关。

不幸的是，VIX 仅适用于标准普尔 500 指数，纳斯达克综合指数和道琼斯工业平均指数。 其它市场怎么样呢？

幸运的是，很容易将 VIX 复制到任何市场 — 国债，黄金，白银，大豆，甚至是个股 — 仅需一个简单的公式。

....

附言: 合成 VIX 不是一个方向指标。 它指示波动的增加或减少，且应该仅用于此。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20906

BB 停止 - EMA 偏差 BB 停止 - EMA 偏差

此版本的布林带停止改为使用 EMA 偏差进行计算。

布林带 - EMA 偏差 布林带 - EMA 偏差

此版本的布林带上边界和下边界不使用标准偏差，而使用 EMA 偏差。

终点 MA 终点 MA

终点 MA 指标使用 "终点移动平均线" 文章中描述的原始公式，并有一个偏差: 它可令其 "更快速" (即比原版更快地对行情变化作出反应)。

CCI 随机振荡 CCI 随机振荡

这是 CCI 的随机振荡。 当随机振荡指标应用于 CCI 并且边界处于固定的 0 至 100 范围内时，趋势评估也可以使用该事实来完成。