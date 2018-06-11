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合成 VIX 指标基于 Larry Williams 的 TASC 文章 "修复 VIX":
说到市场的作用，伯纳德·巴鲁克说得最好 (Bernard Baruch): "市场变换。"
该想法体现在芝加哥期权交易所 (CBOE) 波动率指数 (VIX) 中，该指数自 1993 年推出以来已成为市场风险的一种非常流行的指标。 VIX 来自股票指数期权的隐含波动率，旨在表示交易者对未来 30 天内波动的预期。
基本上，VIX 反映了投资者的恐惧 — 高读数与高波动性条件 (和市场下跌) 相关，而低读数与低波动性条件 (和市场上涨) 相关。
不幸的是，VIX 仅适用于标准普尔 500 指数，纳斯达克综合指数和道琼斯工业平均指数。 其它市场怎么样呢？
幸运的是，很容易将 VIX 复制到任何市场 — 国债，黄金，白银，大豆，甚至是个股 — 仅需一个简单的公式。
....
附言: 合成 VIX 不是一个方向指标。 它指示波动的增加或减少，且应该仅用于此。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20906
BB 停止 - EMA 偏差
此版本的布林带停止改为使用 EMA 偏差进行计算。布林带 - EMA 偏差
此版本的布林带上边界和下边界不使用标准偏差，而使用 EMA 偏差。