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布林带由 N-周期移动均线 (MA) 组成, 上边带位于 K 倍的 N-周期标准偏差并高于移动均线 (MA + Kσ), 而下边带位于 K 倍的 N-周期标准偏差且低于移动均线 (MA − Kσ)。
此版本的上边带和下边带不使用标准偏差，而使用 EMA 偏差。 这令它在响应行情波动时更快速。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20902
EMA 偏差
EMA 偏差与标准偏差相似，但乍看之下，您应该注意到它比标准偏差 "更快速"，并且在任何期望对波动率快速反应的代码或交易系统中都很有用。彩虹振荡器 - 二相
根据梅·威德 (Mel Widner) 的彩虹平均值 (这与 Guppy MMA 相似)，这里是彩虹振荡器的二相版本。
BB 停止 - EMA 偏差
此版本的布林带停止改为使用 EMA 偏差进行计算。合成 VIX
合成 VIX 指示波动性的增加或减少，且应该仅用于此。