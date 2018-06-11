布林带由 N-周期移动均线 (MA) 组成, 上边带位于 K 倍的 N-周期标准偏差并高于移动均线 (MA + Kσ), 而下边带位于 K 倍的 N-周期标准偏差且低于移动均线 (MA − Kσ)。

此版本的上边带和下边带不使用标准偏差，而使用 EMA 偏差。 这令它在响应行情波动时更快速。