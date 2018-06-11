根据定义，标准偏差 (SD，也由希腊字母西格玛 σ 或拉丁字母 s 表示) 是用于量化各种数额或一组数据值的离散值的衡量标准。 在技术分析中，我们通常用它来衡量当前的波动性等级。

标准偏差基于平均值的简单移动平均计算。 内置的 MetaTrader 5 标准偏差可以改变这种情况，并可以使用 4 种基本类型的平均值中的一种进行计算。 这个版本没有这样做。 代之，它使用 EMA 的属性来计算可称为新类型偏差的属性，并且由于它基于EMA，我们称之为 EMA 偏差。

它与标准偏差类似，但乍一看，您应该注意到它比标准偏差 "更快速"，并且在任何期望对波动率快速反应的代码或交易系统中都很有用。