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根据定义，标准偏差 (SD，也由希腊字母西格玛 σ 或拉丁字母 s 表示) 是用于量化各种数额或一组数据值的离散值的衡量标准。 在技术分析中，我们通常用它来衡量当前的波动性等级。
标准偏差基于平均值的简单移动平均计算。 内置的 MetaTrader 5 标准偏差可以改变这种情况，并可以使用 4 种基本类型的平均值中的一种进行计算。 这个版本没有这样做。 代之，它使用 EMA 的属性来计算可称为新类型偏差的属性，并且由于它基于EMA，我们称之为 EMA 偏差。
它与标准偏差类似，但乍一看，您应该注意到它比标准偏差 "更快速"，并且在任何期望对波动率快速反应的代码或交易系统中都很有用。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20901
彩虹振荡器 - 二相
根据梅·威德 (Mel Widner) 的彩虹平均值 (这与 Guppy MMA 相似)，这里是彩虹振荡器的二相版本。彩虹振荡器
彩虹振荡指标主要是为了显示行情走势。 但是，利用这个等级，您可以用它来评估超买和超卖情况。
布林带 - EMA 偏差
此版本的布林带上边界和下边界不使用标准偏差，而使用 EMA 偏差。BB 停止 - EMA 偏差
此版本的布林带停止改为使用 EMA 偏差进行计算。