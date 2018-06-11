根据梅·威德 (Mel Widner) 的彩虹平均值 (这与 Guppy MMA 相似)，这里是彩虹振荡器的二相版本的 彩虹振荡器。

它只显示两个状态:

向上状态。

向下状态。

这令它适用于需要简单访问指标值的情况 (如来自智能系统)。