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根据梅·威德 (Mel Widner) 的彩虹平均值 (这与 Guppy MMA 相似)，这里是彩虹振荡器的二相版本的 彩虹振荡器。
它只显示两个状态:
- 向上状态。
- 向下状态。
这令它适用于需要简单访问指标值的情况 (如来自智能系统)。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20882
彩虹振荡器
彩虹振荡指标主要是为了显示行情走势。 但是，利用这个等级，您可以用它来评估超买和超卖情况。范围振荡器 + 波带
与基本的范围振荡器版本不同，此版本使用布林带进行超买和超卖条件评估。
EMA 偏差
EMA 偏差与标准偏差相似，但乍看之下，您应该注意到它比标准偏差 "更快速"，并且在任何期望对波动率快速反应的代码或交易系统中都很有用。布林带 - EMA 偏差
此版本的布林带上边界和下边界不使用标准偏差，而使用 EMA 偏差。