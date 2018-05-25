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Индикаторы

Difference2 - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1325
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Difference2 отображает в виде гистограммы разницу в цене между текущей ценой и ценой N периодов назад.

В отличии от первой версии Difference, в которой отображается разница между значениями разниц цен баров (High - Low или Close - Open) сейчас и N периодов назад, данная версия индикатора отображает разницу между заданными ценами расчета (Applied price) сейчас и N периодов назад.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период;
  • Calculation type - тип расчета:
    • Absolute - расчет в абсолютных величинах;
    • Relative - расчет в относительных величинах.
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

Calculation type = Absolute:

Difference[i] = Price[i] - Price[i-Period]

Calculation type = Relative:

Difference[i] = 100*(Price[i] - Price[i-Period])/Price[i-Period]

Close by Equity Percent Close by Equity Percent

Советник закрывает все позиции, если эквити достигает определенного процентного соотношения к балансу.

MultiBrainTrend2_V2_x10 MultiBrainTrend2_V2_x10

Индикатор MultiBrainTrend2_V2_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора BrainTrend2_V2 с десяти различных таймфреймов.

Trend_Angle Trend_Angle

Индикатор рассчитывает угол наклона последнего сегмента скользящей средней и отображает его на графике вместе с линией МА и линией, рисуемой от последнего сегмента скользящей средней.

EA Stochastic EA Stochastic

Торговля по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator, Stochastic). Отключаемые уровни стоп лосс и тейк профит, трейлинг позиции.