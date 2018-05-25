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Difference2 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Difference2 отображает в виде гистограммы разницу в цене между текущей ценой и ценой N периодов назад.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период;
- Calculation type - тип расчета:
- Absolute - расчет в абсолютных величинах;
- Relative - расчет в относительных величинах.
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
Calculation type = Absolute:
Calculation type = Relative:
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