思路来自: Sergey。

MQL5 编码: Vladimir Karputov。

EA 根据随机振荡器指标进行交易。 能够禁用止盈和止损级别 (在属性里设为 "0" 值)。 可以手工设置开仓手数 (EA 将按照永久性手数进行交易)，也可以自动计算手数 (按照每笔交易的风险百分比)。





输入参数

Stop Loss - 止损;

- 止损; Take Profit - 止盈;

- 止盈; Trailing Stop - 尾随;

- 尾随; Trailing Step - 尾随步幅;

- 尾随步幅; Lots - 永久性开仓手数, "Risk" 必须等于零;

- 永久性开仓手数, "Risk" 必须等于零; Risk - 按照每笔交易的风险百分比自动计算开仓手数, 且 "Lots" 必须等于零;

- 按照每笔交易的风险百分比自动计算开仓手数, 且 "Lots" 必须等于零; Stochastic: K-period - K-周期 (计算所用的柱线数量);

- K-周期 (计算所用的柱线数量); Stochastic: D-period - D-周期 (初始平滑周期);

- D-周期 (初始平滑周期); Stochastic: final smoothing - 最终平滑;

- 最终平滑; Stochastic: type of smoothing - 平滑类型;

- 平滑类型; Stochastic: stochastic calculation method - 价格类型;

- 价格类型; Stochastic signal (level UP) - (上边界) 随机振荡器信号线;

- (上边界) 随机振荡器信号线; Stochastic signal (level DOWN) - (下边界) 随机振荡器信号线;

- (下边界) 随机振荡器信号线; Compared bar - 柱线标号，将会与零号柱线比较;

- 柱线标号，将会与零号柱线比较; magic number - EA 的独有标识符。

EA 在 EURUSD,M15 上启动的示例: