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随机振荡器 EA - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 2430
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Sergey。
MQL5 编码: Vladimir Karputov。
EA 根据随机振荡器指标进行交易。 能够禁用止盈和止损级别 (在属性里设为 "0" 值)。 可以手工设置开仓手数 (EA 将按照永久性手数进行交易)，也可以自动计算手数 (按照每笔交易的风险百分比)。
输入参数
- Stop Loss - 止损;
- Take Profit - 止盈;
- Trailing Stop - 尾随;
- Trailing Step - 尾随步幅;
- Lots - 永久性开仓手数, "Risk" 必须等于零;
- Risk - 按照每笔交易的风险百分比自动计算开仓手数, 且 "Lots" 必须等于零;
- Stochastic: K-period - K-周期 (计算所用的柱线数量);
- Stochastic: D-period - D-周期 (初始平滑周期);
- Stochastic: final smoothing - 最终平滑;
- Stochastic: type of smoothing - 平滑类型;
- Stochastic: stochastic calculation method - 价格类型;
- Stochastic signal (level UP) - (上边界) 随机振荡器信号线;
- Stochastic signal (level DOWN) - (下边界) 随机振荡器信号线;
- Compared bar - 柱线标号，将会与零号柱线比较;
- magic number - EA 的独有标识符。
EA 在 EURUSD,M15 上启动的示例:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20881
根据净值的百分比平仓
如果净值与余额达到确定的相关比率，EA 将所有持仓平仓。前根蜡烛突破
智能交易系统 "前根蜡烛突破"。
Exp_SilverTrend_CrazyChart
一套基于 SilverTrend_CrazyChart 指标信号的交易系统。两条均线一条 RSI
两条 iMA (移动均线, MA) 指标和一条 iRSI (相对强度指数, RSI)。 交易信号公式有许多设置和优化。