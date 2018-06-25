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深度缩水均线 - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
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思路来自: Vladimir Tkach

MQL5 编码: Vladimir Karputov

EA 在快速均线和缓慢均线交汇时开仓。 如果有反向信号，它会平仓。

如果 Close losses 选项启用, EA 在出现反向信号时不会将亏损持仓平仓, 但会开新仓, 对于亏损持仓会将止盈级别移至开仓价。

冲抵期间的最大开仓数量受Maximum positions 参数的限制。 在 OnTradeTransaction 中监视将要开仓的类型。


输入参数

  • Lots - 开仓交易量;
  • Maximum positions - 最大开仓数量;
  • Close losses - 是否将亏损持仓平仓 (冲抵);
  • MA Fast: averaging period - 均化周期;
  • MA Fast: horizontal shift - 水平位移;
  • MA Fast: type of price - 价格类型;
  • MA Slow: averaging period - 均化周期;
  • MA Slow: horizontal shift - 水平位移;
  • MA Slow: type of price - 价格类型;
  • MA Fast and Slow: smoothing type - 均化类型 ("快速" 和 "慢速" 两者共用);
  • magic number - EA 的独有标识符。

冲抵如何影响交易的一个示例:

深度缩水 MA losses No

深度缩水 MA losses Yes

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20877

MurreyMathFixPeriod MurreyMathFixPeriod

墨里 (Murrey) 级别是预测价格走势变化的有效工具。 这个系统的主要思路是所有行情都以相同的方式移动。

MultiBrainTrend2_V2_x10 MultiBrainTrend2_V2_x10

MultiBrainTrend2_V2_x10 指标使用来自十个不同时间帧的 BrainTrend2_V2 指标的颜色来展现当前趋势的信息。

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