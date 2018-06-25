墨里 (Murrey) 级别是预测价格走势变化的有效工具。 这个系统的主要思路是所有行情都以相同的方式移动。

MultiBrainTrend2_V2_x10 指标使用来自十个不同时间帧的 BrainTrend2_V2 指标的颜色来展现当前趋势的信息。