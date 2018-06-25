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深度缩水均线 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1865
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Vladimir Tkach。
MQL5 编码: Vladimir Karputov。
EA 在快速均线和缓慢均线交汇时开仓。 如果有反向信号，它会平仓。
如果 Close losses 选项启用, EA 在出现反向信号时不会将亏损持仓平仓, 但会开新仓, 对于亏损持仓会将止盈级别移至开仓价。
冲抵期间的最大开仓数量受Maximum positions 参数的限制。 在 OnTradeTransaction 中监视将要开仓的类型。
输入参数
- Lots - 开仓交易量;
- Maximum positions - 最大开仓数量;
- Close losses - 是否将亏损持仓平仓 (冲抵);
- MA Fast: averaging period - 均化周期;
- MA Fast: horizontal shift - 水平位移;
- MA Fast: type of price - 价格类型;
- MA Slow: averaging period - 均化周期;
- MA Slow: horizontal shift - 水平位移;
- MA Slow: type of price - 价格类型;
- MA Fast and Slow: smoothing type - 均化类型 ("快速" 和 "慢速" 两者共用);
- magic number - EA 的独有标识符。
冲抵如何影响交易的一个示例:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20877
MurreyMathFixPeriod
墨里 (Murrey) 级别是预测价格走势变化的有效工具。 这个系统的主要思路是所有行情都以相同的方式移动。MultiBrainTrend2_V2_x10
MultiBrainTrend2_V2_x10 指标使用来自十个不同时间帧的 BrainTrend2_V2 指标的颜色来展现当前趋势的信息。
Trend_Component
John Ehlers 趋势分量指标前根蜡烛突破
智能交易系统 "前根蜡烛突破"。