墨里 (Murrey) 级别是预测价格走势变化的有效工具。 这个系统的主要思路是所有行情都以相同的方式移动。

这些级别是基于江恩理论开发的: 基础是江恩方块 8x8 用于描述随时间的价格走势。 这些墨里级别令交易者更清楚行情，并帮助您从交易中获利。 它们可以被添加到各种交易策略当中。

图例1. 指标 MurreyMathFixPeriod