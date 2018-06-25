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墨里 (Murrey) 级别是预测价格走势变化的有效工具。 这个系统的主要思路是所有行情都以相同的方式移动。
这些级别是基于江恩理论开发的: 基础是江恩方块 8x8 用于描述随时间的价格走势。 这些墨里级别令交易者更清楚行情，并帮助您从交易中获利。 它们可以被添加到各种交易策略当中。
图例1. 指标 MurreyMathFixPeriod
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20876
MultiBrainTrend2_V2_x10
MultiBrainTrend2_V2_x10 指标使用来自十个不同时间帧的 BrainTrend2_V2 指标的颜色来展现当前趋势的信息。BrainTrend2_V2_x10
BrainTrend2_V2x10 指标显示来自十个不同时间帧的 BrainTrend2_V2 指标蜡烛图的颜色。
深度缩水均线
EA 在快速 iMA 和缓慢 iMA (移动平均，MA) 交叉时开仓。 它具有冲抵亏损的特性。 它捕获 OnTradeTransaction 中的仓位类型。Trend_Component
John Ehlers 趋势分量指标