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MurreyMathFixPeriod - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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墨里 (Murrey) 级别是预测价格走势变化的有效工具。 这个系统的主要思路是所有行情都以相同的方式移动。

这些级别是基于江恩理论开发的: 基础是江恩方块 8x8 用于描述随时间的价格走势。 这些墨里级别令交易者更清楚行情，并帮助您从交易中获利。 它们可以被添加到各种交易策略当中。

图例1. 指标 MurreyMathFixPeriod

图例1. 指标 MurreyMathFixPeriod

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20876

MultiBrainTrend2_V2_x10 MultiBrainTrend2_V2_x10

MultiBrainTrend2_V2_x10 指标使用来自十个不同时间帧的 BrainTrend2_V2 指标的颜色来展现当前趋势的信息。

BrainTrend2_V2_x10 BrainTrend2_V2_x10

BrainTrend2_V2x10 指标显示来自十个不同时间帧的 BrainTrend2_V2 指标蜡烛图的颜色。

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