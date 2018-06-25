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MultiBrainTrend2_V2_x10 - MetaTrader 5脚本
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MultiBrainTrend2_V2_x10 指标使用来自十个不同时间帧的 BrainTrend2_V2 指标的颜色来展现当前趋势的信息。
十条指标线中的每一条都对应一个单独的指标。 指示线的颜色和彩色点的颜色由初始指标烛条的颜色唯一确定。 当相关时间帧的柱线变化时，彩色点会显示在指示线上。
图例1. 指标 MultiBrainTrend2_V2_x10
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20875
BrainTrend2_V2_x10
BrainTrend2_V2x10 指标显示来自十个不同时间帧的 BrainTrend2_V2 指标蜡烛图的颜色。Trend_Angle
该指标计算移动平均线的最后一个线段的倾斜角度，并将其与均线和从均线末端延伸出的射线一起显示在图表中。
MurreyMathFixPeriod
墨里 (Murrey) 级别是预测价格走势变化的有效工具。 这个系统的主要思路是所有行情都以相同的方式移动。深度缩水均线
EA 在快速 iMA 和缓慢 iMA (移动平均，MA) 交叉时开仓。 它具有冲抵亏损的特性。 它捕获 OnTradeTransaction 中的仓位类型。