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BrainTrend2_V2x10 指标显示来自十个不同时间帧的 BrainTrend2_V2 指标蜡烛图的颜色。
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0=PERIOD_H1; //图表 1 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H2; //图表 2 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H3; //图表 3 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_H4; //图表 4 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_H6; //图表 5 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H8; //图表 6 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H12; //图表 7 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1; //图表 8 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1; //图表 9 周期 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1; //图表 10 周期 input uint SignalBar=1; //用于接收信号的柱线编号 (0 - 当前柱线) //---- BrainTrend2_V2 参数 input uint ATR_Period=7; //---- 指标绘图参数 input color CpColor=clrBlueViolet; //指标名称的颜色 input color UpUpColor=clrLimeGreen; //增长趋势和增长烛条的颜色 input color UpDnColor=clrTeal; //增长趋势和下跌烛条的颜色 input color ZrColor=clrGray; //无变化的颜色 input color DnUpColor=clrMaroon; //下跌趋势和增长烛条的颜色 input color DnDnColor=clrMagenta; //下跌趋势和下跌烛条的颜色 input int FontSize=11; //字号 input type_font FontType=Font14; //字体 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //边角位置 input uint Y_=20; //垂直位置 input uint X_=5; //水平位置
若要使指标生效，必须将 BrainTrend2_V2.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例1. 指标 BrainTrend2_V2_x10
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20874
Trend_Angle
该指标计算移动平均线的最后一个线段的倾斜角度，并将其与均线和从均线末端延伸出的射线一起显示在图表中。ProfitCalculator
带有已平仓位日期的面板指标。
MultiBrainTrend2_V2_x10
MultiBrainTrend2_V2_x10 指标使用来自十个不同时间帧的 BrainTrend2_V2 指标的颜色来展现当前趋势的信息。MurreyMathFixPeriod
墨里 (Murrey) 级别是预测价格走势变化的有效工具。 这个系统的主要思路是所有行情都以相同的方式移动。