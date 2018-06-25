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该指标代表 RSI 和 STARC (Stoller 平均范围通道) 的组合，与布林带指标的行为相似: 在稳健市场的波带较窄，在波动市场则较宽。
不过，STARC 不是基于收盘价，并且未标准方差。 它使用平均真实范围 (ATR) 进行计算，提供更多有关市场波动性的详细信息。
该指标有五个输入参数:
- RSI period - RSI 计算周期;
- ATR period - 用于计算 STARC 的 ATR 周期;
- Smoothing - 平滑 STARC 通道的中心线;
- Top line multiplier - 通道顶线的乘数 (从平均线向上的范围);
- Bottom line multiplier - 通道底线的乘数 (从平均线向下的范围)。
计算:
RSI = Relative Strength Index(Close price, RSI period)
MA = MA(RSI, Smoothing) Top = MA + Top line multiplier * ATR Bottom = MA -Bottom line multiplier * ATR
其中:
ATR = MA(TR, ATR period)
TR[i] = Abs(RSI[i] - RSI[i-1])
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20869
Volatility_Ratio
Volatility_Ratio 指标。TATR
TATR (逐笔报价平均真实范围) 振荡器。
ProfitCalculator
带有已平仓位日期的面板指标。Trend_Angle
该指标计算移动平均线的最后一个线段的倾斜角度，并将其与均线和从均线末端延伸出的射线一起显示在图表中。