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RSI_STARC - MetaTrader 5脚本

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该指标代表 RSI 和 STARC (Stoller 平均范围通道) 的组合，与布林带指标的行为相似: 在稳健市场的波带较窄，在波动市场则较宽。

不过，STARC 不是基于收盘价，并且未标准方差。 它使用平均真实范围 (ATR) 进行计算，提供更多有关市场波动性的详细信息。

该指标有五个输入参数:

  • RSI period - RSI 计算周期;
  • ATR period - 用于计算 STARC 的 ATR 周期;
  • Smoothing - 平滑 STARC 通道的中心线;
  • Top line multiplier - 通道顶线的乘数 (从平均线向上的范围);
  • Bottom line multiplier - 通道底线的乘数 (从平均线向下的范围)。

计算:

RSI = Relative Strength Index(Close price, RSI period)
MA = MA(RSI, Smoothing)
Top = MA + Top line multiplier * ATR
Bottom = MA -Bottom line multiplier * ATR

其中:

ATR = MA(TR, ATR period)
TR[i] = Abs(RSI[i] - RSI[i-1])

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20869

Volatility_Ratio Volatility_Ratio

Volatility_Ratio 指标。

TATR TATR

TATR (逐笔报价平均真实范围) 振荡器。

ProfitCalculator ProfitCalculator

带有已平仓位日期的面板指标。

Trend_Angle Trend_Angle

该指标计算移动平均线的最后一个线段的倾斜角度，并将其与均线和从均线末端延伸出的射线一起显示在图表中。