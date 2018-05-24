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Индикаторы

TATR - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1534
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор TATR (Tick Average True Range) представляет собою упрощенный ATR, рассчитывается как среднее значение True Range (TR). True Range может быть определен как наибольшее значение из:

  1. Разница текущего High и текущего Low;
  2. Разница текущего High и предыдущего Close (абсолютная величина);
  3. Разница текущего Low и предыдущего Close (абсолютная величина).

Tick ​​True Range может быть определен как разница текущего Close и предыдущего Close (абсолютная величина)

Индикатор имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Method - метод расчета;
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

TATR[i] = Moving Average(AP, Period, Method)

где:

AP[i] = Abs(Price[i] - Price[i-1])

PDO PDO

Осциллятор процентной разницы PDO (Percent Difference Oscillator).

Exp_BrainTrend2_V2_Duplex Exp_BrainTrend2_V2_Duplex

Две одинаковые торговые системы, построенные на сигналах индикатора BrainTrend2_V2, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.

Volatility_Ratio Volatility_Ratio

Индикатор "Коэффициент волатильности".

RSI_STARC RSI_STARC

RSI + Полосы STARC (каналы среднего диапазона Столлера).