Индикатор-осциллятор TATR (Tick Average True Range) представляет собою упрощенный ATR, рассчитывается как среднее значение True Range (TR). True Range может быть определен как наибольшее значение из:

Разница текущего High и текущего Low; Разница текущего High и предыдущего Close (абсолютная величина); Разница текущего Low и предыдущего Close (абсолютная величина).

Tick ​​True Range может быть определен как разница текущего Close и предыдущего Close (абсолютная величина)

Индикатор имеет три настраиваемых параметра:

Period - период расчета;

- период расчета; Method - метод расчета;

- метод расчета; Applied price - цена расчета.