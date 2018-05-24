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TATR - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор TATR (Tick Average True Range) представляет собою упрощенный ATR, рассчитывается как среднее значение True Range (TR). True Range может быть определен как наибольшее значение из:
- Разница текущего High и текущего Low;
- Разница текущего High и предыдущего Close (абсолютная величина);
- Разница текущего Low и предыдущего Close (абсолютная величина).
Tick True Range может быть определен как разница текущего Close и предыдущего Close (абсолютная величина)
Индикатор имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Method - метод расчета;
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
TATR[i] = Moving Average(AP, Period, Method)
где:
AP[i] = Abs(Price[i] - Price[i-1])
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Индикатор "Коэффициент волатильности".RSI_STARC
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