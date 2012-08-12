CodeBaseРазделы
TradingBoxing - эксперт для MetaTrader 4

Alexey Valeev
15694
(7)
Скриншот.

Писал для себя, потому цвета выбраны только для светлого фона.


подробнее об управлении.

Настройки:

//------------------- Входные параметры советника -------------------+
StopLoss = 0;
TakeProfit = 0;
DisplayStartLots = 0.01; // С какого лота начинать отображать, набор лотов в окне выбора
DisplayStepLot = 0.01; // С каким шагом изменять значения лотов в окне выбора
MagicNumber = 0;

UseSound = true; // Использовать звуковой сигнал

Важно, советник работает в цикле, и для того чтобы изменить его настройки необходимо отжать кнопку "Советники" в верхней панели инструментов терминала.


