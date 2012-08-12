Скриншот.

Писал для себя, потому цвета выбраны только для светлого фона.







подробнее об управлении.



Настройки:

//------------------- Входные параметры советника -------------------+

StopLoss = 0;

TakeProfit = 0;

DisplayStartLots = 0.01; // С какого лота начинать отображать, набор лотов в окне выбора

DisplayStepLot = 0.01; // С каким шагом изменять значения лотов в окне выбора

MagicNumber = 0;



UseSound = true; // Использовать звуковой сигнал

Важно, советник работает в цикле, и для того чтобы изменить его настройки необходимо отжать кнопку "Советники" в верхней панели инструментов терминала.





