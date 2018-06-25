在开发它时，我们受到 TradingBoxing 代码的启发。 不过，下面的代码只是基于这个思路，而所有的实现绝对都以 MQL5 和新交易类 完成。

交易面板只有一个输入参数，magic number - EA 的独有标识符。

交易面板的外观:

为显示交易量 (仓位和挂单)，将标准类 CSpinEdit 稍作修改并保存为 CSpinEditDouble。 不幸的是，我们没能设法使用继承来创建它，由于我们必须更改类成员的声明为 "private"。

正如您从类名中看到的那样，它是为了显示双精度类型数据而创建的。 所以，我们添加了方法 DisplayedDigits - 定义控件中的文本显示精度。

此控件中的文本字段也是可编辑的。 例如，当您不得不输入与文本字段中的值不同的价格或交易量时，这也许会有所帮助。 要将文本字段中的文本保存为数值，已添加 EndEdit 方法到类 CSpinEditDouble:

int m_digits; void EndEdit() { Value( StringToDouble (Text())); } public : CSpinEditDouble( void );

该方法将输入的文本存储为数值。





EndEdit 方法会从 OnEvent 类的 CSpinEditDouble 中调用:

EVENT_MAP_BEGIN(CSpinEditDouble) ON_EVENT(ON_CLICK,m_inc,OnClickInc) ON_EVENT(ON_CLICK,m_dec,OnClickDec) ON_EVENT(ON_END_EDIT,m_edit,EndEdit) EVENT_MAP_END(CWndContainer)

为了能尽快处理交易订单 (即使在一个非常平静的行情中，逐笔报价的来临间隔很大)，每次点击交易面板按钮将强制调用内部处理程序 CTradingBoxingDialog::OnTick()。