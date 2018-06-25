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TradingBoxing - MetaTrader 5EA

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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\MQL5\Experts\TradingBoxing\
TradingBoxingDialog.mqh (78.89 KB) 预览
SpinEditDouble.mqh (10.81 KB) 预览
TradingBoxing.mq5 (4.98 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在开发它时，我们受到 TradingBoxing 代码的启发。 不过，下面的代码只是基于这个思路，而所有的实现绝对都以 MQL5 和新交易类 完成。

交易面板只有一个输入参数，magic number - EA 的独有标识符。

交易面板的外观:

TradingBoxing

为显示交易量 (仓位和挂单)，将标准类 CSpinEdit 稍作修改并保存为 CSpinEditDouble。 不幸的是，我们没能设法使用继承来创建它，由于我们必须更改类成员的声明为 "private"。

正如您从类名中看到的那样，它是为了显示双精度类型数据而创建的。 所以，我们添加了方法 DisplayedDigits - 定义控件中的文本显示精度。

此控件中的文本字段也是可编辑的。 例如，当您不得不输入与文本字段中的值不同的价格或交易量时，这也许会有所帮助。 要将文本字段中的文本保存为数值，已添加 EndEdit 方法到类 CSpinEditDouble:

   int               m_digits;              // 显示小数位
   //---
   void              EndEdit() { Value(StringToDouble(Text())); }

public:
                     CSpinEditDouble(void);

该方法将输入的文本存储为数值。


EndEdit 方法会从 OnEvent 类的 CSpinEditDouble 中调用:

//+------------------------------------------------------------------+
//| 图表事件的公用处理器                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
EVENT_MAP_BEGIN(CSpinEditDouble)
  ON_EVENT(ON_CLICK,m_inc,OnClickInc)
  ON_EVENT(ON_CLICK,m_dec,OnClickDec)
  ON_EVENT(ON_END_EDIT,m_edit,EndEdit)
EVENT_MAP_END(CWndContainer)

为了能尽快处理交易订单 (即使在一个非常平静的行情中，逐笔报价的来临间隔很大)，每次点击交易面板按钮将强制调用内部处理程序 CTradingBoxingDialog::OnTick()。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20860

MACD_Squeeze MACD_Squeeze

MACD 挤压振荡器类似于交易市场挤压指标，但这次基于 MACD。

Intraday_Intensity_Index Intraday_Intensity_Index

日内强度指数。

Notis Notis

Notis% V 振荡器基于日内高点与低点之间的差值来衡量行情波动率。

PDO PDO

PDO (百分比差值振荡器) 指标。