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Индикаторы

MACD_Squeeze - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор-осциллятор MACD Squeeze, аналогичный индикатору Trade The Markets Squeeze, но основанный на MACD.

Основная идея заключается в торговле только, когда полосы Bollinger Bands находятся в пределах полос Келтнера и образуют тем самым торговые зоны.

Индикатор представлен гистограммой MACD с сигнальными метками по осевой линии, имеет девять настраиваемых параметров:

  • MACD Fast EMA period - период быстрой ЕМА для расчета MACD;
  • MACD Slow EMA period - период медленной ЕМА для расчета MACD;
  • Bollinger Bands period - период расчета Bollinger Bands;
  • Bollinger Bands deviation - отклонение Bollinger Bands;
  • Bollinger Bands MA method - метод расчета Bollinger Bands;
  • Keltner period - период расчета полос Келтнера;
  • Keltner deviation - отклонение полос Келтнера;
  • Keltner ATR period - период ATR для расчета полос Келтнера;
  • Keltner MA method - метод расчета полос Келтнера.
Интерпретация: когда сигнальные метки имеют цвет, значит найдена торговая зона. Торговля при этом ведется по MACD в составе индикатора, иным индикаторам направления, скользящей средней, пересечению ценой полос Bollinger Bands или МА, и т.п.

Intraday_Intensity_Index Intraday_Intensity_Index

Индекс внутридневной интенсивности.

HWC HWC

Канальный индикатор HWC (Holt-Winters Channel).

Notis Notis

Индикатор-осциллятор Notis% V измеряет волатильность рынка на основе разницы между внутридневным максимумом (High) и минимумом (Low).

AnalysisOnBars AnalysisOnBars

Информационный индикатор AnalysisOnBars отображает бары без учета цены. Бары отображаются в пунктах.