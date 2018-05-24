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MACD_Squeeze - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор MACD Squeeze, аналогичный индикатору Trade The Markets Squeeze, но основанный на MACD.
Основная идея заключается в торговле только, когда полосы Bollinger Bands находятся в пределах полос Келтнера и образуют тем самым торговые зоны.
Индикатор представлен гистограммой MACD с сигнальными метками по осевой линии, имеет девять настраиваемых параметров:
- MACD Fast EMA period - период быстрой ЕМА для расчета MACD;
- MACD Slow EMA period - период медленной ЕМА для расчета MACD;
- Bollinger Bands period - период расчета Bollinger Bands;
- Bollinger Bands deviation - отклонение Bollinger Bands;
- Bollinger Bands MA method - метод расчета Bollinger Bands;
- Keltner period - период расчета полос Келтнера;
- Keltner deviation - отклонение полос Келтнера;
- Keltner ATR period - период ATR для расчета полос Келтнера;
- Keltner MA method - метод расчета полос Келтнера.
Интерпретация: когда сигнальные метки имеют цвет, значит найдена торговая зона. Торговля при этом ведется по MACD в составе индикатора, иным индикаторам направления, скользящей средней, пересечению ценой полос Bollinger Bands или МА, и т.п.
Intraday_Intensity_Index
Индекс внутридневной интенсивности.HWC
Канальный индикатор HWC (Holt-Winters Channel).
Notis
Индикатор-осциллятор Notis% V измеряет волатильность рынка на основе разницы между внутридневным максимумом (High) и минимумом (Low).AnalysisOnBars
Информационный индикатор AnalysisOnBars отображает бары без учета цены. Бары отображаются в пунктах.