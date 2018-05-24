Индикатор-осциллятор MACD Squeeze, аналогичный индикатору Trade The Markets Squeeze, но основанный на MACD.

Основная идея заключается в торговле только, когда полосы Bollinger Bands находятся в пределах полос Келтнера и образуют тем самым торговые зоны.

Индикатор представлен гистограммой MACD с сигнальными метками по осевой линии, имеет девять настраиваемых параметров:

MACD Fast EMA period - период быстрой ЕМА для расчета MACD;

- период быстрой ЕМА для расчета MACD; MACD Slow EMA period - период медленной ЕМА для расчета MACD;

- период медленной ЕМА для расчета MACD; Bollinger Bands period - период расчета Bollinger Bands;

- период расчета Bollinger Bands; Bollinger Bands deviation - отклонение Bollinger Bands;

- отклонение Bollinger Bands; Bollinger Bands MA method - метод расчета Bollinger Bands;

- метод расчета Bollinger Bands; Keltner period - период расчета полос Келтнера;

- период расчета полос Келтнера; Keltner deviation - отклонение полос Келтнера;

- отклонение полос Келтнера; Keltner ATR period - период ATR для расчета полос Келтнера;

- период ATR для расчета полос Келтнера; Keltner MA method - метод расчета полос Келтнера.

Интерпретация: когда сигнальные метки имеют цвет, значит найдена торговая зона. Торговля при этом ведется по MACD в составе индикатора, иным индикаторам направления, скользящей средней, пересечению ценой полос Bollinger Bands или МА, и т.п.