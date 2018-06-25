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MACD_Squeeze - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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等级:
(9)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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MACD 挤压振荡器类似于 交易市场挤压，但这次基于 MACD。

主要思路是布林带在 Keltner 波带之内形成交易区时才能交易。

该指标由直方图 MACD 表示，沿中心线有信号标签，并有 9 个输入指标:

  • MACD Fast EMA period - 计算 MACD 快速 EMA 的周期;
  • MACD Slow EMA period - 计算 MACD 慢速 EMA 的周期;
  • Bollinger Bands period - 计算布林带的周期;
  • Bollinger Bands deviation - 布林带偏差;
  • Bollinger Bands MA method - 计算布林带的方法;
  • Keltner period - 计算 Keltner 波带的周期;
  • Keltner deviation - Keltner 波带的偏差;
  • Keltner ATR period - 计算 Keltner 波带的 ATR 周期;
  • Keltner MA method - 计算 Keltner 波带的方法。
解释：当信号标签染色时，意味着已发现交易区。 在这种情况下，依据指标中包含的 MACD、其它方向指标、移动均线、布林带或均线等，与价格的交叉点执行交易。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20859

Intraday_Intensity_Index Intraday_Intensity_Index

日内强度指数。

HWC HWC

HWC (Holt-Winters 通道) 通道指标。

TradingBoxing TradingBoxing

基于 CDialog 类的交易面板。

Notis Notis

Notis% V 振荡器基于日内高点与低点之间的差值来衡量行情波动率。