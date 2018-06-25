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MACD 挤压振荡器类似于 交易市场挤压，但这次基于 MACD。
主要思路是布林带在 Keltner 波带之内形成交易区时才能交易。
该指标由直方图 MACD 表示，沿中心线有信号标签，并有 9 个输入指标:
- MACD Fast EMA period - 计算 MACD 快速 EMA 的周期;
- MACD Slow EMA period - 计算 MACD 慢速 EMA 的周期;
- Bollinger Bands period - 计算布林带的周期;
- Bollinger Bands deviation - 布林带偏差;
- Bollinger Bands MA method - 计算布林带的方法;
- Keltner period - 计算 Keltner 波带的周期;
- Keltner deviation - Keltner 波带的偏差;
- Keltner ATR period - 计算 Keltner 波带的 ATR 周期;
- Keltner MA method - 计算 Keltner 波带的方法。
解释：当信号标签染色时，意味着已发现交易区。 在这种情况下，依据指标中包含的 MACD、其它方向指标、移动均线、布林带或均线等，与价格的交叉点执行交易。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20859
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