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Notis - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Notis% V измеряет волатильность рынка на основе разницы между внутридневным максимумом (High) и минимумом (Low).
Волатильность высока, когда разница между линиями Plus и Minus большая, и волатильность низкая, когда разница невелика.
Индикатор может работать в двух режимах расчета и предоставления данных:
- Накопительный режим. В данном режиме индикатор ведет себя как обычный осциллятор с одной линией. В этом режиме есть возможность инвертирования графика индикатора.
- Ненакопительный режим (по умолчанию). В данном режиме индикатор отображает две линии: Plus и Minus. Разница между линиями указывает на величину волатильности рынка. Пересечения - направление движения.
Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Method - метод сглаживания;
- Cumulative mode - накопительный режим (переключатель Yes/No);
- Inverse in cumulative mode - инвертирование графика индикатора в накопительном режиме (переключатель Yes/No).
Расчет:
где:
Minus = Moving average(M, Period, Method)
M[i] = Close[i] - Low[i]
Рис.1. режим по умолчанию
Рис.2. Накопительный режим без инвертирования
Рис.3. Накопительный режим с инвертированием
Индикатор-осциллятор MACD Squeeze, аналогичный индикатору Trade The Markets Squeeze, но основанный на MACD.Intraday_Intensity_Index
Индекс внутридневной интенсивности.
Информационный индикатор AnalysisOnBars отображает бары без учета цены. Бары отображаются в пунктах.Exp_BrainTrend2_V2_Duplex
Две одинаковые торговые системы, построенные на сигналах индикатора BrainTrend2_V2, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.