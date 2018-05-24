Индикатор-осциллятор Notis% V измеряет волатильность рынка на основе разницы между внутридневным максимумом (High) и минимумом (Low).

Волатильность высока, когда разница между линиями Plus и Minus большая, и волатильность низкая, когда разница невелика.

Индикатор может работать в двух режимах расчета и предоставления данных:

Накопительный режим. В данном режиме индикатор ведет себя как обычный осциллятор с одной линией. В этом режиме есть возможность инвертирования графика индикатора. Ненакопительный режим (по умолчанию). В данном режиме индикатор отображает две линии: Plus и Minus. Разница между линиями указывает на величину волатильности рынка. Пересечения - направление движения.

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:

Period - период расчета;

- период расчета; Method - метод сглаживания;

- метод сглаживания; Cumulative mode - накопительный режим (переключатель Yes/No);

- накопительный режим (переключатель Yes/No); Inverse in cumulative mode - инвертирование графика индикатора в накопительном режиме (переключатель Yes/No).

Расчет: NOTIS[i] = 100*Plus[i] / (Plus[i] + Minus[i]) где: Plus = Moving Average(P, Period, Method)

Minus = Moving average(M, Period, Method) P[i] = High[i] - Close[i]

M[i] = Close[i] - Low[i]

Рис.1. режим по умолчанию





Рис.2. Накопительный режим без инвертирования





Рис.3. Накопительный режим с инвертированием