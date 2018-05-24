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Индикаторы

Notis - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2002
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Notis% V измеряет волатильность рынка на основе разницы между внутридневным максимумом (High) и минимумом (Low).

Волатильность высока, когда разница между линиями Plus и Minus большая, и волатильность низкая, когда разница невелика.

Индикатор может работать в двух режимах расчета и предоставления данных:

  1. Накопительный режим. В данном режиме индикатор ведет себя как обычный осциллятор с одной линией. В этом режиме есть возможность инвертирования графика индикатора.
  2. Ненакопительный режим (по умолчанию). В данном режиме индикатор отображает две линии: Plus и Minus. Разница между линиями указывает на величину волатильности рынка. Пересечения - направление движения.

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Method - метод сглаживания;
  • Cumulative mode - накопительный режим (переключатель Yes/No);
  • Inverse in cumulative mode - инвертирование графика индикатора в накопительном режиме (переключатель Yes/No).

Расчет:

NOTIS[i] = 100*Plus[i] / (Plus[i] + Minus[i])

где:

Plus = Moving Average(P, Period, Method)
Minus = Moving average(M, Period, Method)
P[i] = High[i] - Close[i]
M[i] = Close[i] - Low[i]

Рис.1. режим по умолчанию

Рис.1. режим по умолчанию


Рис.2. Накопительный режим без инвертирования

Рис.2. Накопительный режим без инвертирования


Рис.3. Накопительный режим с инвертированием

Рис.3. Накопительный режим с инвертированием

MACD_Squeeze MACD_Squeeze

Индикатор-осциллятор MACD Squeeze, аналогичный индикатору Trade The Markets Squeeze, но основанный на MACD.

Intraday_Intensity_Index Intraday_Intensity_Index

Индекс внутридневной интенсивности.

AnalysisOnBars AnalysisOnBars

Информационный индикатор AnalysisOnBars отображает бары без учета цены. Бары отображаются в пунктах.

Exp_BrainTrend2_V2_Duplex Exp_BrainTrend2_V2_Duplex

Две одинаковые торговые системы, построенные на сигналах индикатора BrainTrend2_V2, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.