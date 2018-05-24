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Индикаторы

HWC - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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1638
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(7)
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Канальный индикатор HWC (Holt-Winters Channel) на основе HWMA - трехпараметрической скользящей средней, рассчитываемой по методу Хольта-Уинтерса.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • nA - параметр уравнения, описывающего сглаженный ряд (от 0 до 1);
  • nB - параметр уравнения для оценки тренда (от 0 до 1);
  • nC - параметр уравнения для оценки сезонности (от 0 до 1);
  • nD - параметр уравнения канала (от 0 до 1);
  • Multiplier - множитель ширины рассчитанного канала;
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

Top = HWMA + Multiplier * StDt
Bottom = HWMA - Multiplier * StDt

где:

HWMA - Holt-Winter Moving Average

StDt[i] = Sqrt(Var[i-1])
Var[i] = (1-d) * Var[i-1] + nD * (Price[i-1] - HWMA[i-1]) * (Price[i-1] - HWMA[i-1])

HWMA HWMA

Индикатор HWMA (Holt-Winter Moving Average) - трехпараметрическая скользящая средняя по методу Хольта-Уинтера.

Divergence_Candles Divergence_Candles

Индикатор свечных дивергенций.

Intraday_Intensity_Index Intraday_Intensity_Index

Индекс внутридневной интенсивности.

MACD_Squeeze MACD_Squeeze

Индикатор-осциллятор MACD Squeeze, аналогичный индикатору Trade The Markets Squeeze, но основанный на MACD.