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HWC - индикатор для MetaTrader 5
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Канальный индикатор HWC (Holt-Winters Channel) на основе HWMA - трехпараметрической скользящей средней, рассчитываемой по методу Хольта-Уинтерса.
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- nA - параметр уравнения, описывающего сглаженный ряд (от 0 до 1);
- nB - параметр уравнения для оценки тренда (от 0 до 1);
- nC - параметр уравнения для оценки сезонности (от 0 до 1);
- nD - параметр уравнения канала (от 0 до 1);
- Multiplier - множитель ширины рассчитанного канала;
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
Top = HWMA + Multiplier * StDt
Bottom = HWMA - Multiplier * StDt
Bottom = HWMA - Multiplier * StDt
где:
HWMA - Holt-Winter Moving Average
StDt[i] = Sqrt(Var[i-1])
Var[i] = (1-d) * Var[i-1] + nD * (Price[i-1] - HWMA[i-1]) * (Price[i-1] - HWMA[i-1])
Var[i] = (1-d) * Var[i-1] + nD * (Price[i-1] - HWMA[i-1]) * (Price[i-1] - HWMA[i-1])
HWMA
Индикатор HWMA (Holt-Winter Moving Average) - трехпараметрическая скользящая средняя по методу Хольта-Уинтера.Divergence_Candles
Индикатор свечных дивергенций.
Intraday_Intensity_Index
Индекс внутридневной интенсивности.MACD_Squeeze
Индикатор-осциллятор MACD Squeeze, аналогичный индикатору Trade The Markets Squeeze, но основанный на MACD.