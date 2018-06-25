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Intraday_Intensity_Index - MetaTrader 5脚本

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日内强度指数振荡器。

它有两个输入参数:

  • Period - 计算周期;
  • Use normalization - 开关 (Yes/No)，计算中使用常规化。

计算:

无常规化:

Idx = Sum[Volume * (2*Close - High - Low) / (High - Low)] за Period

有常规化:

Idx = 100*(Sum[Volume * (2*Close - High - Low) / (High - Low)]) / (Sum [Volume]) за Period

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20858

HWC HWC

HWC (Holt-Winters 通道) 通道指标。

HWMA HWMA

指标 HWMA (Holt-Winter 移动均线) 是 Holt-Winter 方法的三参数移动均线。

MACD_Squeeze MACD_Squeeze

MACD 挤压振荡器类似于交易市场挤压指标，但这次基于 MACD。

TradingBoxing TradingBoxing

基于 CDialog 类的交易面板。