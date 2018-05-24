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HWMA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор HWMA (Holt-Winter Moving Average) - трехпараметрическая скользящая средняя по методу Хольта-Уинтера, характеризующимся тремя параметрами, которые необходимо выбрать, чтобы получить прогноз.
Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:
- nA - параметр уравнения, описывающего сглаженный ряд (от 0 до 1);
- nB - параметр уравнения для оценки тренда (от 0 до 1);
- nC - параметр уравнения для оценки сезонности (от 0 до 1);
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
HWMA[i] = F[i] + V[i] + 0.5 * A[i]
где:
F[i] = (1-nA) * (F[i-1] + V[i-1] + 0.5 * A[i-1]) + nA * Price[i]
V[i] = (1-nB) * (V[i-1] + A[i-1]) + nB * (F[i] - F[i-1])
A[i] = (1-nC) * A[i-1] + nC * (V[i] - V[i-1])
V[i] = (1-nB) * (V[i-1] + A[i-1]) + nB * (F[i] - F[i-1])
A[i] = (1-nC) * A[i-1] + nC * (V[i] - V[i-1])
Divergence_Candles
Индикатор свечных дивергенций.DI
Индикатор-осциллятор DI (Damping Index) предназначен для определения затухания направленного движения рынка.
HWC
Канальный индикатор HWC (Holt-Winters Channel).Intraday_Intensity_Index
Индекс внутридневной интенсивности.