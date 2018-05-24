Индикатор HWMA (Holt-Winter Moving Average) - трехпараметрическая скользящая средняя по методу Хольта-Уинтера, характеризующимся тремя параметрами, которые необходимо выбрать, чтобы получить прогноз.

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:

nA - параметр уравнения, описывающего сглаженный ряд (от 0 до 1);

- параметр уравнения, описывающего сглаженный ряд (от 0 до 1); nB - параметр уравнения для оценки тренда (от 0 до 1);

- параметр уравнения для оценки тренда (от 0 до 1); nC - параметр уравнения для оценки сезонности (от 0 до 1);

- параметр уравнения для оценки сезонности (от 0 до 1); Applied price - цена расчета.