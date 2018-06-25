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HWC - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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显示:
1727
等级:
(7)
已发布:
HWC.mq5 (12.15 KB) 预览
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HWC (Holt-Winters 通道) 通道指标基于 HWMA - Holt-Winters 方法计算的三参数移动均线。

它有六个输入参数:

  • nA - 描述平滑序列的方程参数 (从 0 到 1);
  • nB - 评估趋势的方程参数 (从 0 到 1);
  • nC - 评估季节性的方程参数 (从 0 到 1);
  • nD - 通道方程的参数 (从 0 到 1);
  • Multiplier - 计算通道宽度的乘数;
  • Applied price - 用于计算的价格类型。

计算:

顶部 = HWMA + Multiplier * StDt
底部 = HWMA - Multiplier * StDt

其中:

HWMA - Holt-Winter 移动均线

StDt[i] = Sqrt(Var[i-1])
Var[i] = (1-d) * Var[i-1] + nD * (Price[i-1] - HWMA[i-1]) * (Price[i-1] - HWMA[i-1])

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20857

HWMA HWMA

指标 HWMA (Holt-Winter 移动均线) 是 Holt-Winter 方法的三参数移动均线。

Divergence_Candles Divergence_Candles

烛条背离指标。

Intraday_Intensity_Index Intraday_Intensity_Index

日内强度指数。

MACD_Squeeze MACD_Squeeze

MACD 挤压振荡器类似于交易市场挤压指标，但这次基于 MACD。