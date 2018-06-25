请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
HWC (Holt-Winters 通道) 通道指标基于 HWMA - Holt-Winters 方法计算的三参数移动均线。
它有六个输入参数:
- nA - 描述平滑序列的方程参数 (从 0 到 1);
- nB - 评估趋势的方程参数 (从 0 到 1);
- nC - 评估季节性的方程参数 (从 0 到 1);
- nD - 通道方程的参数 (从 0 到 1);
- Multiplier - 计算通道宽度的乘数;
- Applied price - 用于计算的价格类型。
计算:
顶部 = HWMA + Multiplier * StDt 底部 = HWMA - Multiplier * StDt
其中:
HWMA - Holt-Winter 移动均线
StDt[i] = Sqrt(Var[i-1]) Var[i] = (1-d) * Var[i-1] + nD * (Price[i-1] - HWMA[i-1]) * (Price[i-1] - HWMA[i-1])
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20857
HWMA
指标 HWMA (Holt-Winter 移动均线) 是 Holt-Winter 方法的三参数移动均线。Divergence_Candles
烛条背离指标。
Intraday_Intensity_Index
日内强度指数。MACD_Squeeze
MACD 挤压振荡器类似于交易市场挤压指标，但这次基于 MACD。