Сигнальный индикатор Divergence Candles отображает на графике цены сигнальные указатели на покупку и продажу при нахождении расхождения свечей по следующим условиям:

Дивергенция на покупку: Low текущей свечи < Low предыдущей

Close текущей свечи >= Close предыдущей Дивергенция на продажу: High текущей свечи > High предыдущей

Close текущей свечи <= Close предыдущей

Индикатор не имеет входных параметров.