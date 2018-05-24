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Divergence_Candles - индикатор для MetaTrader 5
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Сигнальный индикатор Divergence Candles отображает на графике цены сигнальные указатели на покупку и продажу при нахождении расхождения свечей по следующим условиям:
Дивергенция на покупку:
Low текущей свечи < Low предыдущей
Close текущей свечи >= Close предыдущей
Close текущей свечи >= Close предыдущей
Дивергенция на продажу:
High текущей свечи > High предыдущей
Close текущей свечи <= Close предыдущей
Close текущей свечи <= Close предыдущей
Индикатор не имеет входных параметров.
DI
Индикатор-осциллятор DI (Damping Index) предназначен для определения затухания направленного движения рынка.Range Oscillator + Bands
В отличие от базовой версии, здесь для определения условий перекупленности и перепроданности используются полосы Боллинджера.