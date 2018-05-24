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Индикаторы

Divergence_Candles - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2066
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Сигнальный индикатор Divergence Candles отображает на графике цены сигнальные указатели на покупку и продажу при нахождении расхождения свечей по следующим условиям:

Дивергенция на покупку:

Low текущей свечи < Low предыдущей
Close текущей свечи >= Close предыдущей

Дивергенция на продажу:

High текущей свечи > High предыдущей
Close текущей свечи <= Close предыдущей

Индикатор не имеет входных параметров.

DI DI

Индикатор-осциллятор DI (Damping Index) предназначен для определения затухания направленного движения рынка.

Range Oscillator + Bands Range Oscillator + Bands

В отличие от базовой версии, здесь для определения условий перекупленности и перепроданности используются полосы Боллинджера.

HWMA HWMA

Индикатор HWMA (Holt-Winter Moving Average) - трехпараметрическая скользящая средняя по методу Хольта-Уинтера.

HWC HWC

Канальный индикатор HWC (Holt-Winters Channel).