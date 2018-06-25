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HWMA - MetaTrader 5脚本

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HWMA.mq5 (9.23 KB) 预览
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HWMA (Holt-Winter 移动均线) 指标是 Holt-Winter 方法的三参数移动均线; 应该选择三个参数来获得预测。

该指标有四个输入参数:

  • nA - 描述平滑序列的方程参数 (从 0 到 1);
  • nB - 评估趋势的方程参数 (从 0 到 1);
  • nC - 评估季节性的方程参数 (从 0 到 1);
  • Applied price - 用于计算的价格类型。

计算:

HWMA[i] = F[i] + V[i] + 0.5 * A[i]

其中:

F[i] = (1-nA) * (F[i-1] + V[i-1] + 0.5 * A[i-1]) + nA * Price[i]
V[i] = (1-nB) * (V[i-1] + A[i-1]) + nB * (F[i] - F[i-1])
A[i] = (1-nC) * A[i-1] + nC * (V[i] - V[i-1])

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20856

Divergence_Candles Divergence_Candles

烛条背离指标。

Difference2 Difference2

Difference2 指标显示现在和之前 N 个预定义参考价格 (Applied price) 之间的差值。

HWC HWC

HWC (Holt-Winters 通道) 通道指标。

Intraday_Intensity_Index Intraday_Intensity_Index

日内强度指数。