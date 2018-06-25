HWMA (Holt-Winter 移动均线) 指标是 Holt-Winter 方法的三参数移动均线; 应该选择三个参数来获得预测。

该指标有四个输入参数:

nA - 描述平滑序列的方程参数 (从 0 到 1);

- 描述平滑序列的方程参数 (从 0 到 1); nB - 评估趋势的方程参数 (从 0 到 1);

- 评估趋势的方程参数 (从 0 到 1); nC - 评估季节性的方程参数 (从 0 到 1);

- 评估季节性的方程参数 (从 0 到 1); Applied price - 用于计算的价格类型。