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Индикаторы

DI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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1451
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Индикатор-осциллятор DI (Damping Index) предназначен для определения затухания направленного движения рынка.

Любое значение ниже 1.0 определенно указывает на замедление движения цены, в какую бы сторону она до этого не двигалась.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Method - метод расчета;
  • Damping level - пороговый уровень.

Расчет:

DI = (H - L)/R

где:

H = Moving Average(High price, Period, Method)
L = Moving Average(Low price, Period, Method)
R = H[i-Period] - L[i-Period]

Range Oscillator + Bands Range Oscillator + Bands

В отличие от базовой версии, здесь для определения условий перекупленности и перепроданности используются полосы Боллинджера.

Range Oscillator Range Oscillator

Range Oscillator — индикатор, показывающий относительное положение средней цены в диапазоне от наивысшего максимума до наименьшего минимума за желаемый период.

Divergence_Candles Divergence_Candles

Индикатор свечных дивергенций.

HWMA HWMA

Индикатор HWMA (Holt-Winter Moving Average) - трехпараметрическая скользящая средняя по методу Хольта-Уинтера.