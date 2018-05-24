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DI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор DI (Damping Index) предназначен для определения затухания направленного движения рынка.
Любое значение ниже 1.0 определенно указывает на замедление движения цены, в какую бы сторону она до этого не двигалась.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Method - метод расчета;
- Damping level - пороговый уровень.
Расчет:
DI = (H - L)/R
где:
H = Moving Average(High price, Period, Method)
L = Moving Average(Low price, Period, Method)
R = H[i-Period] - L[i-Period]
L = Moving Average(Low price, Period, Method)
R = H[i-Period] - L[i-Period]
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