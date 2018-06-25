Difference2 指标以直方图显示当前价格与 N 周期前价格之间的差值。

第一版 Difference 显示现在的柱线价格 (最高价 - 最低价 或收盘价 - 开盘价) 与 N 个周期前价格间的差值，而此版本不同，它显示目前的自定义类型价格 (Applied prices) 与 N 周期前的差值。

它有三个输入参数:

Period - 周期;

- 周期; Calculation type - 计算类型: Absolute - 以绝对值计算; Relative - 以相对值计算。

- 计算类型: Applied price - 用于计算的价格类型。