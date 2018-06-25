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Difference2 指标以直方图显示当前价格与 N 周期前价格之间的差值。
第一版 Difference 显示现在的柱线价格 (最高价 - 最低价 或收盘价 - 开盘价) 与 N 个周期前价格间的差值，而此版本不同，它显示目前的自定义类型价格 (Applied prices) 与 N 周期前的差值。
它有三个输入参数:
- Period - 周期;
- Calculation type - 计算类型:
- Absolute - 以绝对值计算;
- Relative - 以相对值计算。
- Applied price - 用于计算的价格类型。
计算:
计算类型 = 绝对:
Difference[i] = Price[i] - Price[i-Period]
计算类型 = 相对:
Difference[i] = 100*(Price[i] - Price[i-Period])/Price[i-Period]
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20854
DI
振荡器 DI (阻尼指数) 设计用于识别定向行情走势的阻尼。改编版移动平均线
略有改编自标准发行版的 EA: MQL5\Experts\Examples\Moving Average\Moving Average
Divergence_Candles
烛条背离指标。HWMA
指标 HWMA (Holt-Winter 移动均线) 是 Holt-Winter 方法的三参数移动均线。