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Difference2 - MetaTrader 5脚本

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Difference2 指标以直方图显示当前价格与 N 周期前价格之间的差值。

第一版 Difference 显示现在的柱线价格 (最高价 - 最低价 或收盘价 - 开盘价) 与 N 个周期前价格间的差值，而此版本不同，它显示目前的自定义类型价格 (Applied prices) 与 N 周期前的差值。

它有三个输入参数:

  • Period - 周期;
  • Calculation type - 计算类型:
    • Absolute - 以绝对值计算;
    • Relative - 以相对值计算。
  • Applied price - 用于计算的价格类型。

计算:

计算类型 = 绝对:

Difference[i] = Price[i] - Price[i-Period]

计算类型 = 相对:

Difference[i] = 100*(Price[i] - Price[i-Period])/Price[i-Period]

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20854

DI DI

振荡器 DI (阻尼指数) 设计用于识别定向行情走势的阻尼。

改编版移动平均线 改编版移动平均线

略有改编自标准发行版的 EA: MQL5\Experts\Examples\Moving Average\Moving Average

Divergence_Candles Divergence_Candles

烛条背离指标。

HWMA HWMA

指标 HWMA (Holt-Winter 移动均线) 是 Holt-Winter 方法的三参数移动均线。