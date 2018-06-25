代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

DI - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1132
等级:
(4)
已发布:
DI.mq5 (8.79 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

振荡器 DI (阻尼指数) 设计用于识别定向行情走势的阻尼。

任何数值低于 1.0 的价格都意味着价格走势放缓，无论之前的方向如何。

它有三个输入参数:

  • Period - 计算周期;
  • Method - 计算方法;
  • Damping level - 阈值级别。

计算:

DI = (H - L)/R

其中:

H = 移动均线 (最高价, Period, Method)
L = 移动均线 (最低价, Period, Method)
R = H[i-Period] - L[i-Period]

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20853

改编版移动平均线 改编版移动平均线

略有改编自标准发行版的 EA: MQL5\Experts\Examples\Moving Average\Moving Average

Binario Binario

处理 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。 两条 iMA (移动平均线，MA) 的通道指标。

Difference2 Difference2

Difference2 指标显示现在和之前 N 个预定义参考价格 (Applied price) 之间的差值。

Divergence_Candles Divergence_Candles

烛条背离指标。