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振荡器 DI (阻尼指数) 设计用于识别定向行情走势的阻尼。
任何数值低于 1.0 的价格都意味着价格走势放缓，无论之前的方向如何。
它有三个输入参数:
- Period - 计算周期;
- Method - 计算方法;
- Damping level - 阈值级别。
计算:
DI = (H - L)/R
其中:
H = 移动均线 (最高价, Period, Method) L = 移动均线 (最低价, Period, Method) R = H[i-Period] - L[i-Period]
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20853
改编版移动平均线
略有改编自标准发行版的 EA: MQL5\Experts\Examples\Moving Average\Moving AverageBinario
处理 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。 两条 iMA (移动平均线，MA) 的通道指标。
Difference2
Difference2 指标显示现在和之前 N 个预定义参考价格 (Applied price) 之间的差值。Divergence_Candles
烛条背离指标。