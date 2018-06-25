处理 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。 两条 iMA (移动平均线，MA) 的通道指标。

略有改编自标准发行版的 EA: MQL5\Experts\Examples\Moving Average\Moving Average

Difference2 指标显示现在和之前 N 个预定义参考价格 (Applied price) 之间的差值。

烛条背离指标。