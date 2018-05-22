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WPR Support Resistance - индикатор для MetaTrader 5
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Поддержка/сопротивление на базе индикатора WPR (Williams Percent Range).
Когда пробивается значимый уровень WPR (значение уровня настраивается в параметрах), индикатор открывает новый уровень поддержки или сопротивления на основном графике.
Рекомендуется использовать так же, как и остальные индикаторы поддержки/сопротивления: в качестве индикатора пробоя линий поддержки/сопротивления, используемого для выставления уровней стоп-лосса и тейк-профита по открытым позициям.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20821
Набор цифровых фильтров, которые всегда отрисовываются в отдельном окне (в соответствии с их природой).Binario
Работа с Buy stop и Sell stop отложенными ордерами. Канал из двух индикаторов iMA (Moving Average, MA).
Библиотека обеспечивает простой механизм хранения для советников и индикаторовBrainTrend2_V2
Индикатор BrainTrend2 с подачами алертов, отправкой почтовых и Push-сообщений на смене цвета индикатора.