CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

WPR Support Resistance - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3233
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Поддержка/сопротивление на базе индикатора WPR (Williams Percent Range).

Когда пробивается значимый уровень WPR (значение уровня настраивается в параметрах), индикатор открывает новый уровень поддержки или сопротивления на основном графике.

Рекомендуется использовать так же, как и остальные индикаторы поддержки/сопротивления: в качестве индикатора пробоя линий поддержки/сопротивления, используемого для выставления уровней стоп-лосса и тейк-профита по открытым позициям. 

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20821

Digital filters - separate Digital filters - separate

Набор цифровых фильтров, которые всегда отрисовываются в отдельном окне (в соответствии с их природой).

Binario Binario

Работа с Buy stop и Sell stop отложенными ордерами. Канал из двух индикаторов iMA (Moving Average, MA).

INI File INI File

Библиотека обеспечивает простой механизм хранения для советников и индикаторов

BrainTrend2_V2 BrainTrend2_V2

Индикатор BrainTrend2 с подачами алертов, отправкой почтовых и Push-сообщений на смене цвета индикатора.