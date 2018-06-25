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Binario - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1859
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Scriptor。
MQL5 编码: Vladimir Karputov。
处理 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。 两条 iMA (移动平均线，MA) 的通道指标。
输入参数
- Take Profit - 止盈;
- Trailing Stop - 尾随;
- Trailing Step - 尾随步幅;
- Lots - 手数由手工设置 (一项必须条件: Risk 必须等于零！);
- Risk - 自动计算手数, 每笔交易的风险百分比 (一项必须条件: "Lots" 必须等于零！);
- Difference - 距通道边界的偏移;
- Expert Every Tick - 启用/禁用在逐笔报价时操作;
- MA PRICE_HIGH and PRICE_LOW: averaging period - 指标均化周期;
- MA PRICE_HIGH and PRICE_LOW: horizontal shift - 指标水平位移;
- MA PRICE_HIGH: smoothing type - 指标均化类型按最高价计算;
- MA PRICE_LOW: smoothing type - 指标均化类型按最低价计算;
- magic number - EA 的独有标识符。
交易思路: 两条 iMA (Moving Average，MA) 指标形成通道 - 一条基于价格 PRICE_HIGH 而另一条为 PRICE_LOW。。 在通道边界放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。 计算建立在突破上 (抓住一波强走势)。
EA 可工作的模式: 仅当出现新柱线时，在逐笔报价上进行。 模式由参数定义 Expert Every Tick。 参数 Expert Every Tick 如何影响 EA 操作的一个示例，以 EURUSD D1 为例:
请注意，这种策略可能有死亡季节，即没有任何入场时机，货币对没有回滚的区域:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20844
BrainTrend2Stop_HTF
指标 BrainTrend2Stop 在输入参数中提供了时间帧选择选项。BrainTrend2_V2
BrainTrend2 指标在其改变自身颜色时生成警报并发送电子邮件和推送消息。