思路来自: Scriptor。

MQL5 编码: Vladimir Karputov。

处理 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。 两条 iMA (移动平均线，MA) 的通道指标。





输入参数

Take Profit - 止盈;

- 止盈; Trailing Stop - 尾随;

- 尾随; Trailing Step - 尾随步幅;

- 尾随步幅; Lots - 手数由手工设置 (一项必须条件: Risk 必须等于零！);

- 手数由手工设置 (一项必须条件: 必须等于零！); Risk - 自动计算手数, 每笔交易的风险百分比 (一项必须条件: "Lots" 必须等于零！);

- 自动计算手数, 每笔交易的风险百分比 (一项必须条件: "Lots" 必须等于零！); Difference - 距通道边界的偏移;

- 距通道边界的偏移; Expert Every Tick - 启用/禁用在逐笔报价时操作;

- 启用/禁用在逐笔报价时操作; MA PRICE_HIGH and PRICE_LOW: averaging period - 指标均化周期;

- 指标均化周期; MA PRICE_HIGH and PRICE_LOW: horizontal shift - 指标水平位移;

- 指标水平位移; MA PRICE_HIGH: smoothing type - 指标均化类型按最高价计算;

- 指标均化类型按最高价计算; MA PRICE_LOW: smoothing type - 指标均化类型按最低价计算;

- 指标均化类型按最低价计算; magic number - EA 的独有标识符。

交易思路: 两条 iMA (Moving Average，MA) 指标形成通道 - 一条基于价格 PRICE_HIGH 而另一条为 PRICE_LOW。。 在通道边界放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。 计算建立在突破上 (抓住一波强走势)。

EA 可工作的模式: 仅当出现新柱线时，在逐笔报价上进行。 模式由参数定义 Expert Every Tick。 参数 Expert Every Tick 如何影响 EA 操作的一个示例，以 EURUSD D1 为例:

请注意，这种策略可能有死亡季节，即没有任何入场时机，货币对没有回滚的区域: