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EA

Binario - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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思路来自: Scriptor

MQL5 编码: Vladimir Karputov

处理 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。 两条 iMA (移动平均线，MA) 的通道指标。


输入参数

  • Take Profit - 止盈;
  • Trailing Stop - 尾随;
  • Trailing Step - 尾随步幅;
  • Lots - 手数由手工设置 (一项必须条件: Risk 必须等于零！);
  • Risk - 自动计算手数, 每笔交易的风险百分比 (一项必须条件: "Lots" 必须等于零！);
  • Difference - 距通道边界的偏移;
  • Expert Every Tick - 启用/禁用在逐笔报价时操作;
  • MA PRICE_HIGH and PRICE_LOW: averaging period - 指标均化周期;
  • MA PRICE_HIGH and PRICE_LOW: horizontal shift - 指标水平位移;
  • MA PRICE_HIGH: smoothing type - 指标均化类型按最高价计算;
  • MA PRICE_LOW: smoothing type - 指标均化类型按最低价计算;
  • magic number - EA 的独有标识符。

交易思路: 两条 iMA (Moving Average，MA) 指标形成通道 - 一条基于价格 PRICE_HIGH 而另一条为 PRICE_LOW。。 在通道边界放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。 计算建立在突破上 (抓住一波强走势)。

Binario 信号

EA 可工作的模式: 仅当出现新柱线时，在逐笔报价上进行。 模式由参数定义 Expert Every Tick。 参数 Expert Every Tick 如何影响 EA 操作的一个示例，以 EURUSD D1 为例:

Binario Expert Every Tick false

Binario Expert Every Tick true

请注意，这种策略可能有死亡季节，即没有任何入场时机，货币对没有回滚的区域:

Binario 死亡季节

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20844

BrainTrend2Stop_HTF BrainTrend2Stop_HTF

指标 BrainTrend2Stop 在输入参数中提供了时间帧选择选项。

BrainTrend2_V2 BrainTrend2_V2

BrainTrend2 指标在其改变自身颜色时生成警报并发送电子邮件和推送消息。

改编版移动平均线 改编版移动平均线

略有改编自标准发行版的 EA: MQL5\Experts\Examples\Moving Average\Moving Average

DI DI

振荡器 DI (阻尼指数) 设计用于识别定向行情走势的阻尼。