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Digital filters - separate - индикатор для MetaTrader 5
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Набор цифровых фильтров, которые всегда отрисовываются в отдельном окне (в соответствии с их природой).
Поддерживаются следующие типы цифровых фильтров:
- FTLM — индикатор Fast Trend Momentum.
- STLM — индикатор Slow Trend Momentum.
- RBCI — индикатор Range Bound Channel Index.
- PCCI — индикатор Perfect Commodity Channel Index.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20817
Binario
Работа с Buy stop и Sell stop отложенными ордерами. Канал из двух индикаторов iMA (Moving Average, MA).Digital Filters - on chart
Набор из 4 типов цифровых фильров, которые размещаются на основном графике.
WPR Support Resistance
Поддержка/сопротивление на базе индикатора WPR (Williams Percent Range).INI File
Библиотека обеспечивает простой механизм хранения для советников и индикаторов