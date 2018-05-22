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Индикаторы

Digital filters - separate - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1990
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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Набор цифровых фильтров, которые всегда отрисовываются в отдельном окне (в соответствии с их природой).

Поддерживаются следующие типы цифровых фильтров:

  • FTLM — индикатор Fast Trend Momentum.
  • STLM — индикатор Slow Trend Momentum.
  • RBCI — индикатор Range Bound Channel Index.
  • PCCI — индикатор Perfect Commodity Channel Index.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20817

Binario Binario

Работа с Buy stop и Sell stop отложенными ордерами. Канал из двух индикаторов iMA (Moving Average, MA).

Digital Filters - on chart Digital Filters - on chart

Набор из 4 типов цифровых фильров, которые размещаются на основном графике.

WPR Support Resistance WPR Support Resistance

Поддержка/сопротивление на базе индикатора WPR (Williams Percent Range).

INI File INI File

Библиотека обеспечивает простой механизм хранения для советников и индикаторов