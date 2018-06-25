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当前金融产品的颠倒图表，显示竞卖价 (Ask) 和竞买价 (Bid) 的价位。
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input bool AskShow=true; // 显示竞卖价 (Ask) input color AskColor=clrBlue; // 竞卖价指示线颜色 input ENUM_LINE_STYLE AskStyle=STYLE_SOLID; // 竞卖价指示线样式 input bool BidShow=true; // 显示竞买价 (Bid) input color BidColor=clrRed; // 竞买价指示线颜色 input ENUM_LINE_STYLE BidStyle=STYLE_SOLID; // 竞买价指示线样式 input int IndicatorDigits=6; // 指标显示的精度
图例1. 指标 InvertCandle_Plus
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20834
AnchoredMomentum_x10
AnchoredMomentum_x10 指标显示来自十个不同时间帧的 AnchoredMomentum 指标位置。Exp_ATR_Normalize_Histogram
一套基于 ATR_Normalize_Histogram 指标信号的交易系统。
抛硬币
依据伪随机开仓。 如果出现亏损 (以止损平仓且盈利为负)，则应用马丁格尔。BrainTrend2_V2
BrainTrend2 指标在其改变自身颜色时生成警报并发送电子邮件和推送消息。