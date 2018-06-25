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InvertCandle_Plus - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
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等级:
(9)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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当前金融产品的颠倒图表，显示竞卖价 (Ask) 和竞买价 (Bid) 的价位。

//+----------------------------------------------+
//|  指标输入参数                                 |
//+----------------------------------------------+
input bool AskShow=true;                       // 显示竞卖价 (Ask)
input color AskColor=clrBlue;                  // 竞卖价指示线颜色
input ENUM_LINE_STYLE AskStyle=STYLE_SOLID;    // 竞卖价指示线样式
input bool BidShow=true;                       // 显示竞买价 (Bid)
input color BidColor=clrRed;                   // 竞买价指示线颜色
input ENUM_LINE_STYLE BidStyle=STYLE_SOLID;    // 竞买价指示线样式
input int IndicatorDigits=6;                   // 指标显示的精度

图例1. 指标 InvertCandle_Plus

图例1. 指标 InvertCandle_Plus

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20834

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依据伪随机开仓。 如果出现亏损 (以止损平仓且盈利为负)，则应用马丁格尔。

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