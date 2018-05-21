Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MACD High/Low MTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2285
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Мультитаймфреймовая версия индикатора MACD High/Low.
Поддерживаются все стандартные таймфреймы из поставки MetaTrader 5, а также 3 "особенных":
- следующий таймфрейм выше того, который используется на активном графике;
- второй таймфрейм выше использующегося на активном графике;
- третий таймфрейм выше использующегося на активном графике.
Если использовать один из этих трех "особенных" таймфреймов, то период будет меняться автоматически, как только вы будете менять таймфрейм на графике.
PS: индикатор подходит для самостоятельной работы. Чтобы его запустить, не нужно иметь ни регулярной его версии, ни каких-либо других индикаторов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20806
Торговая система на основе индикаторов MACD и SAR. Формула получения сигналов полностью поддаётся оптимизации.InvertCandle_Plus
График текущего финансового инструмента в перевернутом виде с отображением ценовых уровней Ask и Bid.
Мультитаймфреймовая версия индикатора Ultra Trend.NonLag MA MTF
Хорошо известный индикатор NonLag MA с дополнениями и улучшениями.