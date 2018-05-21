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Индикаторы

MACD High/Low MTF - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2285
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Мультитаймфреймовая версия индикатора MACD High/Low.

Поддерживаются все стандартные таймфреймы из поставки MetaTrader 5, а также 3 "особенных":

  • следующий таймфрейм выше того, который используется на активном графике;
  • второй таймфрейм выше использующегося на активном графике;
  • третий таймфрейм выше использующегося на активном графике.

Если использовать один из этих трех "особенных" таймфреймов, то период будет меняться автоматически, как только вы будете менять таймфрейм на графике.

PS: индикатор подходит для самостоятельной работы. Чтобы его запустить, не нужно иметь ни регулярной его версии, ни каких-либо других индикаторов.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20806

MACD and SAR MACD and SAR

Торговая система на основе индикаторов MACD и SAR. Формула получения сигналов полностью поддаётся оптимизации.

InvertCandle_Plus InvertCandle_Plus

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Ultra Trend MTF Ultra Trend MTF

Мультитаймфреймовая версия индикатора Ultra Trend.

NonLag MA MTF NonLag MA MTF

Хорошо известный индикатор NonLag MA с дополнениями и улучшениями.