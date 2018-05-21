Мультитаймфреймовая версия индикатора MACD High/Low.

Поддерживаются все стандартные таймфреймы из поставки MetaTrader 5, а также 3 "особенных":

следующий таймфрейм выше того, который используется на активном графике;

второй таймфрейм выше использующегося на активном графике;

третий таймфрейм выше использующегося на активном графике.

Если использовать один из этих трех "особенных" таймфреймов, то период будет меняться автоматически, как только вы будете менять таймфрейм на графике.

PS: индикатор подходит для самостоятельной работы. Чтобы его запустить, не нужно иметь ни регулярной его версии, ни каких-либо других индикаторов.