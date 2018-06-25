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ATR_Normalize_Histogram - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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ATR_Normalize_Histogram.mq5 (17.84 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
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真实作者: Langouste

一款典型的使用平均真实范围的多色直方图形式振荡器。

图例1. 指标 ATR_Normalize_Histogram

图例1. 指标 ATR_Normalize_Histogram

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20828

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