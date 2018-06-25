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ATR_Normalize_Histogram - MetaTrader 5脚本
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真实作者: Langouste
一款典型的使用平均真实范围的多色直方图形式振荡器。
图例1. 指标 ATR_Normalize_Histogram
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20828
MACD 和 SAR
一套基于 MACD 和 SAR 指标的交易系统。 信号接收公式是完全可优化的。执行者蜡烛
依据若干烛条形态进行交易。 可分别为买入和卖出设置止盈，止损和尾随级别。
ATR_Normalize_Histogram_HTF
ATR_Normalize_Histogram 指标在输入参数中提供时间帧选择选项，当突破超买/超卖区域时警报。Exp_ATR_Normalize_Histogram
一套基于 ATR_Normalize_Histogram 指标信号的交易系统。