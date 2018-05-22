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Индикаторы

Ultra Trend MTF - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2054
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Мультитаймфреймовая версия индикатора Ultra Trend.

Поддерживаются все стандартные таймфреймы из поставки MetaTrader 5, а также 3 "особенных":

  • следующий таймфрейм выше того, который используется на активном графике;
  • второй таймфрейм выше использующегося на активном графике;
  • третий таймфрейм выше использующегося на активном графике.

Если использовать один из этих трех "особенных" таймфреймов, то период будет меняться автоматически, как только вы будете менять таймфрейм на графике.

Индикатор подходит для самостоятельной работы. Чтобы его запустить, не нужно иметь регулярной его версии.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20809

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