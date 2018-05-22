Мультитаймфреймовая версия индикатора Ultra Trend.

Поддерживаются все стандартные таймфреймы из поставки MetaTrader 5, а также 3 "особенных":

следующий таймфрейм выше того, который используется на активном графике;

второй таймфрейм выше использующегося на активном графике;

третий таймфрейм выше использующегося на активном графике.

Если использовать один из этих трех "особенных" таймфреймов, то период будет меняться автоматически, как только вы будете менять таймфрейм на графике.

Индикатор подходит для самостоятельной работы. Чтобы его запустить, не нужно иметь регулярной его версии.