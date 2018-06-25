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EA

MACD 和 SAR - MetaTrader 5EA

gatgen | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
显示:
2214
等级:
(8)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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思路来自: Gatis

MQL5 编码: Vladimir Karputov

EA 分析 四个参数:

  1. 柱线 #1 上 MACD 主线值 (macd_main_1)
  2. 柱线 #1 上 MACD 信号值 (macd_signal_1)
  3. 柱线 #1 上 SAR 指标 (sar_1) 相对于价格 Bid (m_symbol.Bid()) 的值

在买卖出信号的基本公式中这些参数的组合:

bool open_buy        = (macd_main_1>macd_signal_1 && macd_signal_1<0 && sar_1<m_symbol.Bid());
   bool open_sell       = (macd_main_1<macd_signal_1 && macd_signal_1>0 && sar_1>m_symbol.Bid());

然而，您可以在公式的任何部分优化符号 <> 的值。 为此, 对于每个 <> 符号, 它们引入自己的 变量 (InpMoreLessBuy_1, InpMoreLessBuy_2, InpMoreLessBuy_3, InpMoreLessSell_1, InpMoreLessSell_2, and InpMoreLessSell_3)。 通过这些变量，基本公式被修改如下:

bool open_buy=    (InpMoreLessBuy_1   ? macd_main_1>macd_signal_1      : macd_main_1<macd_signal_1) && 
                  (!InpMoreLessBuy_2  ? macd_signal_1 < 0              : macd_signal_1 > 0 ) &&
                  (!InpMoreLessBuy_3  ? sar_1         < m_symbol.Bid() : sar_1         > m_symbol.Bid() );
   bool open_sell=(!InpMoreLessSell_1 ? macd_main_1<macd_signal_1      : macd_main_1>macd_signal_1) && 
                  (InpMoreLessSell_2  ? macd_signal_1 > 0              : macd_signal_1 < 0 ) &&
                  (InpMoreLessSell_3  ? sar_1         > m_symbol.Bid() : sar_1         < m_symbol.Bid() );

EA 本身只在出现新柱线时才会操作。 当收到一个信号时，与所收信号相反的持仓将被平仓。

在优化公式时，优化仓位数量也是合理的:

MACD 和 SAR 优化

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20827

执行者蜡烛 执行者蜡烛

依据若干烛条形态进行交易。 可分别为买入和卖出设置止盈，止损和尾随级别。

夜间横盘交易 夜间横盘交易

EA 在最平静的时间工作 (从美国时段收盘之后至亚洲时段开盘之前)。

ATR_Normalize_Histogram ATR_Normalize_Histogram

一款典型的使用平均真实范围的多色直方图形式振荡器。

ATR_Normalize_Histogram_HTF ATR_Normalize_Histogram_HTF

ATR_Normalize_Histogram 指标在输入参数中提供时间帧选择选项，当突破超买/超卖区域时警报。