思路来自: Alex。

MQL5 编码: Vladimir Karputov。

EA 依据若干烛条形态进行交易。 对于买入和卖出持仓，必须分别设置止盈，止损和尾随。 场内不能有一笔以上的持仓，所以 EA 可以同时运行于对冲和净持结算账户。

除判断形态外，还有一个设置 (Off "Main timeframe")，可以启用/禁用Main timeframe在第 1 根柱线上判断趋势。 Off "Main timeframe" 设置如何影响 EURUSD,H1 的示例:

图例 1. 参数 "Off "Main timeframe"" == true

图例 2. 参数 "Off "Main timeframe"" == false





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