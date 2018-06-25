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执行者蜡烛 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1625
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Alex。
MQL5 编码: Vladimir Karputov。
EA 依据若干烛条形态进行交易。 对于买入和卖出持仓，必须分别设置止盈，止损和尾随。 场内不能有一笔以上的持仓，所以 EA 可以同时运行于对冲和净持结算账户。
除判断形态外，还有一个设置 (Off "Main timeframe")，可以启用/禁用Main timeframe在第 1 根柱线上判断趋势。 Off "Main timeframe" 设置如何影响 EURUSD,H1 的示例:
图例 1. 参数 "Off "Main timeframe"" == true
图例 2. 参数 "Off "Main timeframe"" == false
输入参数
- Stop Loss Buy - 多头持仓止损;
- Take Profit Buy - 多头持仓止盈;
- Trailing Stop Buy - 多头持仓尾随;
- Stop Loss Sell - 空头持仓止损;
- Take Profit Sell - 空头持仓止盈;
- Trailing Stop Sell - 空头持仓尾随;
- Trailing Step - 尾随步幅 (多头和空头共用);
- Lots - 仓位交易量 (如果数值在零以上，那么 "Risk" 参数必须等于零);
- Risk - 以风险百分比自动计算仓位交易量 (如果值大于零，则 "Lots" 参数必须等于零);
- Off "Main timeframe" - 禁用参数 "Main timeframe";
- Main timeframe - 判断趋势的主要时间帧;
- magic number - EA 的独有标识符。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20824
夜间横盘交易
EA 在最平静的时间工作 (从美国时段收盘之后至亚洲时段开盘之前)。ASCtrend_NRTR_HTF
ASCtrend_NRTR 指标在输入参数中提供时间帧选择选项，当指标改变其颜色时警报并发送电子邮件和推送消息。
MACD 和 SAR
一套基于 MACD 和 SAR 指标的交易系统。 信号接收公式是完全可优化的。ATR_Normalize_Histogram
一款典型的使用平均真实范围的多色直方图形式振荡器。