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Индикаторы

Sidus_V1_Cloud - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1989
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор отображает облако, заключённое в канал, образованный двумя МА - EMA и LWMA

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • First LWMA period - период расчёта первой LWMA
  • Second LWMA period - период расчёта второй LWMA
  • First EMA period - период расчёта первой EMA
  • Second EMA period - период расчёта второй EMA
  • Applied price - цена расчёта
Рекомендации:
* Используйте таймфрейм H1 и выше.

Компоненты:
* 5 LWMA и 8 LWMA (линии синего оттенка)
* 18 EMA и 28 EMA (линии красного оттенка)

Входные сигналы:
* Линии EMA касаются или пересекают друг друга.
* LONG: 5 LWMA и 8 LWMA пересекают канал EMA вверх.
- Если 5 LWMA также пересекает 8 LWMA вверх, тогда сигнал сильный.
* SHORT: 5 LWMA и 8 LWMA пересекают канал EMA вниз.
- Если 5 LWMA также пересекает 8 LWMA вниз, тогда сигнал сильный.

Выходные сигналы:
 * LONG: цена достигла вершины и 5 LWMA ушла под 8 LWMA > Закрыть позицию.
 * SHORT: цена достигла дна и 5 LWMA поднялась выше 8 LWMA > Закрыть позицию.

Другие сигналы:
* Всегда закрывайте позицию, когда линии EMA касаются или пересекают друг друга, а затем повторно анализируйте и открывайте новую позицию в соответствии с сигналами.
Обратите внимание! Когда есть позиция, и обе LWMA пересекают канал EMA - это сигнал о том, что линии EMA собираются пересечь друг друга в ближайшем будущем.


Ehlers Distance Coefficient Filter Ehlers Distance Coefficient Filter

Индикатор Distance Coefficient Filter создан в точности по описанию Эйлерса в книге "Rocket science for traders".

Ehlers Nonlinear Filter Zone Ehlers Nonlinear Filter Zone

Это "зональный" индикатор, в котором для расчетов используется нелинейный фильтр Эйлерса.

ERVI ERVI

Индикатор-осциллятор ERVI (Ehlers' Relative Vigor Index) индекса относительной бодрости Джона Ф. Элерса.

ASCtrend_NRTR_HTF ASCtrend_NRTR_HTF

Индикатор ASCtrend_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах, подачами алертов, отправкой почтовых и push-сообщений на смене цвета индикатора.