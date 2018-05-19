Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Sidus_V1_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1989
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор отображает облако, заключённое в канал, образованный двумя МА - EMA и LWMA
Имеет пять настраиваемых параметров:
- First LWMA period - период расчёта первой LWMA
- Second LWMA period - период расчёта второй LWMA
- First EMA period - период расчёта первой EMA
- Second EMA period - период расчёта второй EMA
- Applied price - цена расчёта
Рекомендации:
* Используйте таймфрейм H1 и выше.
Компоненты:
* 5 LWMA и 8 LWMA (линии синего оттенка)
* 18 EMA и 28 EMA (линии красного оттенка)
Входные сигналы:
* Линии EMA касаются или пересекают друг друга.
* LONG: 5 LWMA и 8 LWMA пересекают канал EMA вверх.
- Если 5 LWMA также пересекает 8 LWMA вверх, тогда сигнал сильный.
* SHORT: 5 LWMA и 8 LWMA пересекают канал EMA вниз.
- Если 5 LWMA также пересекает 8 LWMA вниз, тогда сигнал сильный.
Выходные сигналы:
* LONG: цена достигла вершины и 5 LWMA ушла под 8 LWMA > Закрыть позицию.
* SHORT: цена достигла дна и 5 LWMA поднялась выше 8 LWMA > Закрыть позицию.
Другие сигналы:
* Всегда закрывайте позицию, когда линии EMA касаются или пересекают друг друга, а затем повторно анализируйте и открывайте новую позицию в соответствии с сигналами.
Обратите внимание! Когда есть позиция, и обе LWMA пересекают канал EMA - это сигнал о том, что линии EMA собираются пересечь друг друга в ближайшем будущем.
* Используйте таймфрейм H1 и выше.
Компоненты:
* 5 LWMA и 8 LWMA (линии синего оттенка)
* 18 EMA и 28 EMA (линии красного оттенка)
Входные сигналы:
* Линии EMA касаются или пересекают друг друга.
* LONG: 5 LWMA и 8 LWMA пересекают канал EMA вверх.
- Если 5 LWMA также пересекает 8 LWMA вверх, тогда сигнал сильный.
* SHORT: 5 LWMA и 8 LWMA пересекают канал EMA вниз.
- Если 5 LWMA также пересекает 8 LWMA вниз, тогда сигнал сильный.
Выходные сигналы:
* LONG: цена достигла вершины и 5 LWMA ушла под 8 LWMA > Закрыть позицию.
* SHORT: цена достигла дна и 5 LWMA поднялась выше 8 LWMA > Закрыть позицию.
Другие сигналы:
* Всегда закрывайте позицию, когда линии EMA касаются или пересекают друг друга, а затем повторно анализируйте и открывайте новую позицию в соответствии с сигналами.
Обратите внимание! Когда есть позиция, и обе LWMA пересекают канал EMA - это сигнал о том, что линии EMA собираются пересечь друг друга в ближайшем будущем.
Ehlers Distance Coefficient Filter
Индикатор Distance Coefficient Filter создан в точности по описанию Эйлерса в книге "Rocket science for traders".Ehlers Nonlinear Filter Zone
Это "зональный" индикатор, в котором для расчетов используется нелинейный фильтр Эйлерса.
ERVI
Индикатор-осциллятор ERVI (Ehlers' Relative Vigor Index) индекса относительной бодрости Джона Ф. Элерса.ASCtrend_NRTR_HTF
Индикатор ASCtrend_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах, подачами алертов, отправкой почтовых и push-сообщений на смене цвета индикатора.