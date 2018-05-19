Индикатор отображает облако, заключённое в канал, образованный двумя МА - EMA и LWMA

Имеет пять настраиваемых параметров:

Рекомендации:

* Используйте

таймфрейм H1 и выше.



Компоненты:

* 5 LWMA и 8 LWMA (линии синего оттенка)

* 18 EMA и 28 EMA (

линии красного оттенка )



Входные сигналы:

* Линии EMA касаются или пересекают друг друга.

* LONG: 5 LWMA и 8 LWMA пересекают канал EMA вверх.

- Если 5 LWMA также пересекает 8 LWMA вверх, тогда сигнал сильный.

* SHORT: 5 LWMA и 8 LWMA пересекают

канал EMA вниз.

- Если 5 LWMA также пересекает 8 LWMA вниз, тогда сигнал сильный.



Выходные сигналы:

* LONG: цена достигла вершины и

5 LWMA

ушла под 8 LWMA > Закрыть позицию.

* SHORT: цена достигла дна и

5 LWMA

поднялась выше 8 LWMA >

Закрыть позицию.



Другие сигналы:

* Всегда закрывайте позицию, когда линии EMA касаются или пересекают друг друга, а затем повторно анализируйте и открывайте новую позицию в соответствии с сигналами.

