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TVI - MetaTrader 5脚本

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TVI (Trade Volume Index - 交易量指数) 振荡器显示证券是否吸筹 (买入) 还是出货 (卖出)。

它有一个输入参数:

  • Minimum tick value - 最小逐笔报价值。

计算:

  • 如果当前价格与昨日的指数之间的差值超过最低交易量阈值，我们会考虑买入证券;
  • 如果当前价格与昨日的指数之间的差值低于负的最低交易量阈值，我们会考虑卖出证券;

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20811

Sidus_V1_Cloud Sidus_V1_Cloud

通道指标

RTR RTR

RTR (Range To Range - 范围到范围) 振荡器显示两个 ATR 的比例，一个快速，另一个慢速。 RTR (Range To Range - 范围到范围) 指标

ASCtrend_NRTR_HTF ASCtrend_NRTR_HTF

ASCtrend_NRTR 指标在输入参数中提供时间帧选择选项，当指标改变其颜色时警报并发送电子邮件和推送消息。

夜间横盘交易 夜间横盘交易

EA 在最平静的时间工作 (从美国时段收盘之后至亚洲时段开盘之前)。