RTR (Range To Range - 范围到范围) 振荡器显示两个 ATR 的比例，一个快速，另一个慢速。 RTR (Range To Range - 范围到范围) 指标

ASCtrend_NRTR 指标在输入参数中提供时间帧选择选项，当指标改变其颜色时警报并发送电子邮件和推送消息。

EA 在最平静的时间工作 (从美国时段收盘之后至亚洲时段开盘之前)。