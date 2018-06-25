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TVI (Trade Volume Index - 交易量指数) 振荡器显示证券是否吸筹 (买入) 还是出货 (卖出)。
它有一个输入参数:
- Minimum tick value - 最小逐笔报价值。
计算:
- 如果当前价格与昨日的指数之间的差值超过最低交易量阈值，我们会考虑买入证券;
- 如果当前价格与昨日的指数之间的差值低于负的最低交易量阈值，我们会考虑卖出证券;
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20811
Sidus_V1_Cloud
通道指标RTR
RTR (Range To Range - 范围到范围) 振荡器显示两个 ATR 的比例，一个快速，另一个慢速。 RTR (Range To Range - 范围到范围) 指标
ASCtrend_NRTR_HTF
ASCtrend_NRTR 指标在输入参数中提供时间帧选择选项，当指标改变其颜色时警报并发送电子邮件和推送消息。夜间横盘交易
EA 在最平静的时间工作 (从美国时段收盘之后至亚洲时段开盘之前)。