请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
指标显示由两条 EMA 和 LWMA 均线组成的通道云图。
它有五个输入参数:
- First LWMA period - 第一条 LWMA 的计算周期
- Second LWMA period - 第二条 LWMA 的计算周期
- First EMA period - 第一条 EMA 的计算周期
- Second EMA period - 第二条 EMA 的计算周期
- Applied price - 用于计算的价格类型
建议:
* 使用 时间帧 H1 或更高。
分量:
* 5 LWMA 和 8 LWMA (蓝线)
* 18 EMA 和 28 EMA (红线)
输入:
* EMA 线彼此接触或交叉。
* 多头: 5 LWMA 和 8 LWMA 穿越 EMA 隧道向上。
- 如果 5 LWMA 还穿越 8 LWMA 向上, 则信号为强。
* 空头: 5 LWMA 和 8 LWMA 穿越 通道 EMA 向下。
- 如果 5 LWMA 还穿越 8 LWMA 向下, 则信号为强。
输出:
* 多头: 价格已经达到顶峰, 且 5 LWMA 已由下超过 8 LWMA > 收盘位置。
* 空头: 价格已经达到底部, 且 5 LWMA 已由上 低于 8 LWMA > 收盘位置。
其它信号:
* 当 EMA 线彼此接触或交叉时，始终平仓，然后根据信号再次分析并开新仓。
请注意！ 当有一个位置两条 LWMA 穿过 EMA 通道时， 那么这是一个表明 EMA 线将在不久的将来相互交叉的信号。
* 使用 时间帧 H1 或更高。
分量:
* 5 LWMA 和 8 LWMA (蓝线)
* 18 EMA 和 28 EMA (红线)
输入:
* EMA 线彼此接触或交叉。
* 多头: 5 LWMA 和 8 LWMA 穿越 EMA 隧道向上。
- 如果 5 LWMA 还穿越 8 LWMA 向上, 则信号为强。
* 空头: 5 LWMA 和 8 LWMA 穿越 通道 EMA 向下。
- 如果 5 LWMA 还穿越 8 LWMA 向下, 则信号为强。
输出:
* 多头: 价格已经达到顶峰, 且 5 LWMA 已由下超过 8 LWMA > 收盘位置。
* 空头: 价格已经达到底部, 且 5 LWMA 已由上 低于 8 LWMA > 收盘位置。
其它信号:
* 当 EMA 线彼此接触或交叉时，始终平仓，然后根据信号再次分析并开新仓。
请注意！ 当有一个位置两条 LWMA 穿过 EMA 通道时， 那么这是一个表明 EMA 线将在不久的将来相互交叉的信号。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20810
RTR
RTR (Range To Range - 范围到范围) 振荡器显示两个 ATR 的比例，一个快速，另一个慢速。 RTR (Range To Range - 范围到范围) 指标ASCtrend_NRTR
ASCtrend 指标带有可能的停止订单位置 NRTR 线。
TVI
TVI (Trade Volume Index - 交易量指数)。ASCtrend_NRTR_HTF
ASCtrend_NRTR 指标在输入参数中提供时间帧选择选项，当指标改变其颜色时警报并发送电子邮件和推送消息。