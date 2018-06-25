指标显示由两条 EMA 和 LWMA 均线组成的通道云图。

它有五个输入参数:

建议:

* 使用

时间帧 H1 或更高。



分量:

* 5 LWMA 和 8 LWMA (蓝线)

* 18 EMA 和 28 EMA (

红线 )



输入:

* EMA 线彼此接触或交叉。

* 多头: 5 LWMA 和 8 LWMA 穿越 EMA 隧道向上。

- 如果 5 LWMA 还穿越 8 LWMA 向上, 则信号为强。

* 空头: 5 LWMA 和 8 LWMA 穿越

通道 EMA 向下。

- 如果 5 LWMA 还穿越 8 LWMA 向下, 则信号为强。



输出:

* 多头: 价格已经达到顶峰, 且

5 LWMA

已由下超过 8 LWMA > 收盘位置。

* 空头: 价格已经达到底部, 且

5 LWMA

已由上 低于 8 LWMA >

收盘位置。



其它信号:

* 当 EMA 线彼此接触或交叉时，始终平仓，然后根据信号再次分析并开新仓。

