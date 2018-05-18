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Ehlers Distance Coefficient Filter - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Джона Эйлерса Distance Coefficient Filter.
Индикатор часто путают с Ehlers Nonlinear Filter, но это не он.
Эта версия создана в точности по описанию Эйлерса в книге "Rocket science for traders".
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20795
Ehlers Nonlinear Filter Zone
Это "зональный" индикатор, в котором для расчетов используется нелинейный фильтр Эйлерса.Ehlers Nonlinear Filter
Ehlers Nonlinear Filter обеспечивает сильное сглаживание на консолидирующихся рынках и строго отслеживает основные ценовые движения с минимальным запаздыванием.
Sidus_V1_Cloud
Канальный индикаторERVI
Индикатор-осциллятор ERVI (Ehlers' Relative Vigor Index) индекса относительной бодрости Джона Ф. Элерса.