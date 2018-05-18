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Индикаторы

Ehlers Distance Coefficient Filter - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(19)
Опубликован:
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Индикатор Джона Эйлерса Distance Coefficient Filter.

Индикатор часто путают с Ehlers Nonlinear Filter, но это не он.

Эта версия создана в точности по описанию Эйлерса в книге "Rocket science for traders".

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20795

Ehlers Nonlinear Filter Zone Ehlers Nonlinear Filter Zone

Это "зональный" индикатор, в котором для расчетов используется нелинейный фильтр Эйлерса.

Ehlers Nonlinear Filter Ehlers Nonlinear Filter

Ehlers Nonlinear Filter обеспечивает сильное сглаживание на консолидирующихся рынках и строго отслеживает основные ценовые движения с минимальным запаздыванием.

Sidus_V1_Cloud Sidus_V1_Cloud

Канальный индикатор

ERVI ERVI

Индикатор-осциллятор ERVI (Ehlers' Relative Vigor Index) индекса относительной бодрости Джона Ф. Элерса.