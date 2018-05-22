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Индикаторы

Rainbow WMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1541
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор основан на Rainbow Average Мэла Уиднера (она очень похожа на MMA Гуппи). Он является генерализованной версией Rainbow WMA с некоторыми дополнениями.

Индикатор дает одно значение (как и любая другая МА) и может использовать расчет глубин до 50. "Глубина" относится к рекурсивному способу расчета RWMA. Оригинальная версия Мэла Уиднера была построена только для глубины 10 и поэтому была сильно ограничена. В нашей версии мы можем использовать различные расчеты глубин. Чем больше "глубина", тем более сглажено значение скользящей средней, но интересно, что и существенного запаздывания в определении смены тренда тоже нет.

В любом случае, я рекомендую поэкспериментировать с параметрами индикатора, прежде чем использовать его для торговли.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20826

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