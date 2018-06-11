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多时间帧版 超趋势 指标。
支持的时间帧是 MetaTrader 5 支持的所有可能时间帧，并且有 3 个 "特殊" 时间帧:
- 下一个较高的时间帧: 与活跃图表相比，第一个更高的时间帧。
- 第二个较高的时间帧: 与活跃图表相比，第二个更高的时间帧。
- 第三个较高的时间帧: 与活跃图表相比，第三个更高的时间帧。
如果使用这 3 个时间帧中的一些时间帧，则在更改图表的时间帧时会自动设置时间帧。
指标是一个独立的指标 - 它不需要 "常规版本" 即可工作
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20809
MACD High/Low MTF
MACD 多时间帧最高/最低。Ehlers 距离系数滤波器
Ehlers 距离系数滤波器编码完全是 Ehlers 在他的书 "交易员的火箭科学" 中描述的。
数字滤波器 - 在图表上
在主图表上自然放置的一套 4 种数字滤波器。数字滤波器 - 单独
总是在独立窗口上绘制的一套数字滤波器 (由于它们的性质)。