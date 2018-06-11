多时间帧版 超趋势 指标。

支持的时间帧是 MetaTrader 5 支持的所有可能时间帧，并且有 3 个 "特殊" 时间帧:

下一个较高的时间帧: 与活跃图表相比，第一个更高的时间帧。

第二个较高的时间帧: 与活跃图表相比，第二个更高的时间帧。

第三个较高的时间帧: 与活跃图表相比，第三个更高的时间帧。

如果使用这 3 个时间帧中的一些时间帧，则在更改图表的时间帧时会自动设置时间帧。

指标是一个独立的指标 - 它不需要 "常规版本" 即可工作