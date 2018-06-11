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MACD High/Low MTF - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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多时间帧版 MACD 最高/最低

支持的时间帧是 MetaTrader 5 支持的所有可能时间帧，并且有 3 个 "特殊" 时间帧:

  • 下一个较高的时间帧: 与活跃图表相比，第一个更高的时间帧。
  • 第二个较高的时间帧: 与活跃图表相比，第二个更高的时间帧。
  • 第三个较高的时间帧: 与活跃图表相比，第三个更高的时间帧。

如果使用这 3 个时间帧中的一些时间帧，则在更改图表的时间帧时会自动设置时间帧。

附言: 指标是一个独立指标 - 它不需要 "常规" 版本即可工作，也不需要使用任何其它指标。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20806

Ehlers 距离系数滤波器 Ehlers 距离系数滤波器

Ehlers 距离系数滤波器编码完全是 Ehlers 在他的书 "交易员的火箭科学" 中描述的。

Ehlers 非线性滤波器区域 Ehlers 非线性滤波器区域

这是使用 Ehlers 非线性滤波器计算的 "区域" 指标。

多时间帧超趋势 多时间帧超趋势

多时间帧版超趋势指标。

数字滤波器 - 在图表上 数字滤波器 - 在图表上

在主图表上自然放置的一套 4 种数字滤波器。