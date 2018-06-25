请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
指标在价格图表中显示最近 N 个周期内的最低顶部和最高底部。 您也可以用它来显示最高顶部和最低底部。
它有三个输入参数:
- Reverse period - 计算最高底部和最低顶部的周期;
- Show Min/Max lines - 显示 Min/Max 级别的开关 (Yes/No);
- Min/Max period - 用于计算最高底部和最低顶部的最低/最高值的周期。
计算:
ReverseMin[i] = Low[HL] ReverseMax[i] = High[LH] Min[i] = Low[LL] Max[i] = High[HH]
其中:
- HL - Reverse period 区间最高底部索引;
- LH - Reverse period 区间最低顶部索引;
- HH - 在 Min/Max period 期间的最高顶部索引;
- LL - 在 Min/Max period 期间的最低底部索引。
图例1 禁用显示最高 Max 值和最低 Min 值 (默认情况下)
图例2 启用显示最高 Max 值和最低 Min 值
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20805
Onisuk_Filter
方向滤波器指标。MIT
MIT (Momentum In Time - 时间内动量) 振荡器结合开始时间计算正常动量。
ASCtrend_NRTR
ASCtrend 指标带有可能的停止订单位置 NRTR 线。RTR
RTR (Range To Range - 范围到范围) 振荡器显示两个 ATR 的比例，一个快速，另一个慢速。 RTR (Range To Range - 范围到范围) 指标