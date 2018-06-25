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指标

ReverseMinMax - MetaTrader 5脚本

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指标在价格图表中显示最近 N 个周期内的最低顶部和最高底部。 您也可以用它来显示最高顶部和最低底部。

它有三个输入参数:

  • Reverse period - 计算最高底部和最低顶部的周期;
  • Show Min/Max lines - 显示 Min/Max 级别的开关 (Yes/No);
  • Min/Max period - 用于计算最高底部和最低顶部的最低/最高值的周期。

计算:

ReverseMin[i] = Low[HL]
ReverseMax[i] = High[LH]
Min[i] = Low[LL]
Max[i] = High[HH]

其中:

  • HL - Reverse period 区间最高底部索引;
  • LH - Reverse period 区间最低顶部索引;
  • HH - 在 Min/Max period 期间的最高顶部索引;
  • LL - 在 Min/Max period 期间的最低底部索引。

图例1 禁用显示最高 Max 值和最低 Min 值 (默认情况下)

图例1 禁用显示最高 Max 值和最低 Min 值 (默认情况下)


图例2 启用显示最高 Max 值和最低 Min 值

图例2 启用显示最高 Max 值和最低 Min 值

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20805

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方向滤波器指标。

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