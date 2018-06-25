指标在价格图表中显示最近 N 个周期内的最低顶部和最高底部。 您也可以用它来显示最高顶部和最低底部。

它有三个输入参数:

Reverse period - 计算最高底部和最低顶部的周期;

- 计算最高底部和最低顶部的周期; Show Min/Max lines - 显示 Min/Max 级别的开关 (Yes/No);

- 显示 Min/Max 级别的开关 (Yes/No); Min/Max period - 用于计算最高底部和最低顶部的最低/最高值的周期。

计算: ReverseMin[i] = Low[HL] ReverseMax[i] = High[LH] Min[i] = Low[LL] Max[i] = High[HH] 其中: HL - Reverse period 区间最高底部索引;

LH - Reverse period 区间最低顶部索引;

HH - 在 Min/Max period 期间的最高顶部索引;

LL - 在 Min/Max period 期间的最低底部索引。

图例1 禁用显示最高 Max 值和最低 Min 值 (默认情况下)





图例2 启用显示最高 Max 值和最低 Min 值