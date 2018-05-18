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Glitch_Index - индикатор для MetaTrader 5
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Glitch_Index - индикатор, отображающий индекс отклонения цены от своего среднего значения. Опубликован в февральском выпуске "Active Trader" за 2004 год.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- MA Period - период МА;
- MA method - метод расчета МА;
- ROC Period - период расчета скорости изменения цены (ROC);
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
где:
smamult[i] = MA(i)*((MA(i) - MA(i-ROC Period)) * 0.1+1)
MA - скользящая средняя с периодом расчета MA Period и методом расчета MA method.
Индикатор-осциллятор волатильности Индекс Диапазона Гопалакришнан (GAPO - Gopalakrishnan Range Index Oscillator) количественно оценивает изменчивость инструмента, основываясь на логарифме торгового диапазона за N-дневный период.ESM
Индикатор ESM (Elsig's Shifting Mean) отображает усредненное смещение цены за заданный промежуток времени (баров).
Linda's Coil - индикатор "поглощенных" свечей.MIT
Индикатор-осциллятор MIT (Momentum In Time) - обычный моментум с привязкой расчетов ко времени начала расчета.