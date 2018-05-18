Glitch_Index - индикатор, отображающий индекс отклонения цены от своего среднего значения. Опубликован в февральском выпуске "Active Trader" за 2004 год.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

MA Period - период МА;

- период МА; MA method - метод расчета МА;

- метод расчета МА; ROC Period - период расчета скорости изменения цены (ROC);

- период расчета скорости изменения цены (ROC); Applied price - цена расчета.