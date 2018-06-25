Glitch_Index 是一款显示价格偏离其平均值的指标。 它于 2004 年 2 月发布在 《Active Trader》 杂志上。

它有四个输入参数:

MA Period - MA 周期;

- MA 周期; MA method - MA 计算方法;

- MA 计算方法; ROC Period - 计算价格变化率 (ROC) 的周期;

- 计算价格变化率 (ROC) 的周期; Applied price - 用于计算的价格类型。