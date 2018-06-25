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Glitch_Index 是一款显示价格偏离其平均值的指标。 它于 2004 年 2 月发布在 《Active Trader》 杂志上。
它有四个输入参数:
- MA Period - MA 周期;
- MA method - MA 计算方法;
- ROC Period - 计算价格变化率 (ROC) 的周期;
- Applied price - 用于计算的价格类型。
计算:
Glitch Index[i] = 100 * diff[i] / Price[i]
其中:
diff[i] = Applied price[i] - smamult[i] smamult[i] = MA(i)*((MA(i) - MA(i-ROC Period)) * 0.1+1)
MA - 使用 MA Period 和 MA method 计算均线。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20801
GAPO
GAPO (Gopalakrishnan Range Index Oscillator - 范围指数振荡器) 根据 N-天周期的交易范围对数，定量评估产品的波动性。ERVI
基于 John F. Ehlers 相对活力指数的 ERVI (Ehlers' Relative Vigor Index) 振荡器。
琳达 (Linda) 的卷盘
琳达 (Linda) 的卷盘 - 一款 "吞噬 (engulfed) " 烛条指标。MIT
MIT (Momentum In Time - 时间内动量) 振荡器结合开始时间计算正常动量。