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Glitch_Index - MetaTrader 5脚本

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Glitch_Index 是一款显示价格偏离其平均值的指标。 它于 2004 年 2 月发布在 《Active Trader》 杂志上。

它有四个输入参数:

  • MA Period - MA 周期;
  • MA method - MA 计算方法;
  • ROC Period - 计算价格变化率 (ROC) 的周期;
  • Applied price - 用于计算的价格类型。

计算:

Glitch Index[i] = 100 * diff[i] / Price[i]

其中:

diff[i] = Applied price[i] - smamult[i]
smamult[i] = MA(i)*((MA(i) - MA(i-ROC Period)) * 0.1+1)

MA - 使用 MA Period 和 MA method 计算均线。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20801

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