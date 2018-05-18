Индикатор-осциллятор волатильности Индекс Диапазона Гопалакришнан (GAPO - Gopalakrishnan Range Index Oscillator) количественно оценивает изменчивость инструмента, основываясь на логарифме торгового диапазона за N-дневный период.

Рассчитывается в течение заданного периода времени (по умолчанию 5 дней), используя только действие цены.

Разработан Джайанти Гопалакришнан (Jayanthi Gopalakrishnan) для измерения динамического характера финансовых рынков, на основании работ Мандельброта.

Имеет один настраиваемый параметр:

Period - период расчета.