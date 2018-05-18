Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
GAPO - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1539
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор-осциллятор волатильности Индекс Диапазона Гопалакришнан (GAPO - Gopalakrishnan Range Index Oscillator) количественно оценивает изменчивость инструмента, основываясь на логарифме торгового диапазона за N-дневный период.
Рассчитывается в течение заданного периода времени (по умолчанию 5 дней), используя только действие цены.
Разработан Джайанти Гопалакришнан (Jayanthi Gopalakrishnan) для измерения динамического характера финансовых рынков, на основании работ Мандельброта.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчета.
Расчет:
где:
Max, Min - максимальная и минимальная цены в заданном диапазоне (Period).
Индикатор ESM (Elsig's Shifting Mean) отображает усредненное смещение цены за заданный промежуток времени (баров).Advance_Decline_Line
Индикатор ADL (Advances/Declines Line) отображает соотношение положительных и отрицательных приращений цены за заданный промежуток времени.
Glitch_Index - индикатор отклонения цены от ее среднего значения.Linda's Coil
Linda's Coil - индикатор "поглощенных" свечей.