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Индикаторы

GAPO - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор-осциллятор волатильности Индекс Диапазона Гопалакришнан (GAPO - Gopalakrishnan Range Index Oscillator) количественно оценивает изменчивость инструмента, основываясь на логарифме торгового диапазона за N-дневный период.

Рассчитывается в течение заданного периода времени (по умолчанию 5 дней), используя только действие цены.

Разработан Джайанти Гопалакришнан (Jayanthi Gopalakrishnan) для измерения динамического характера финансовых рынков, на основании работ Мандельброта.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчета.

Расчет:

GAPO[i] = Log(Max-Min)/Log(Period)

где:

Max, Min - максимальная и минимальная цены в заданном диапазоне (Period).

ESM ESM

Индикатор ESM (Elsig's Shifting Mean) отображает усредненное смещение цены за заданный промежуток времени (баров).

Advance_Decline_Line Advance_Decline_Line

Индикатор ADL (Advances/Declines Line) отображает соотношение положительных и отрицательных приращений цены за заданный промежуток времени.

Glitch_Index Glitch_Index

Glitch_Index - индикатор отклонения цены от ее среднего значения.

Linda's Coil Linda's Coil

Linda's Coil - индикатор "поглощенных" свечей.