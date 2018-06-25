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基于 John F. Ehlers 相对活力指数的 ERVI (Ehlers' Relative Vigor Index) 振荡器。
它有一个输入参数:
- Period - 计算周期。
计算:
RVI[i] = Num/Denom Signal[i] = (RVI[i] + 2*RVI[i-1] + 2*RVI[i-2] + RVI[i-3])/6
其中:
Num = SMA(Value1, Period) Denom = SMA(Value2, Period) Value1[i] = ((Close[i] - Open[i]) + 2*(Close[i-1] - Open[i-1]) + 2*(Close[i-2] - Open[i-2]) + (Close[i-3] - Open[i-3]))/6 Value2[i] = ((High[i] - Low[i]) + 2*(High[i-1] - Low[i-1]) + 2*(High[i-2] - Low[i-2]) + (High[i-3] - Low[i-3]))/6
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20798
ESM
指标 ESM (Elsig's Shifting Mean) 显示指定时间间隔 (柱线) 内价格的平均偏移。Advance_Decline_Line
指标 ADL (进展/衰退线) 显示指定时间间隔内正负价格增量的比率。
GAPO
GAPO (Gopalakrishnan Range Index Oscillator - 范围指数振荡器) 根据 N-天周期的交易范围对数，定量评估产品的波动性。Glitch_Index
Glitch_Index - 价格偏离其平均值的指标。