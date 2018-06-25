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ERVI - MetaTrader 5脚本

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ERVI.mq5 (9.51 KB) 预览
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基于 John F. Ehlers 相对活力指数的 ERVI (Ehlers' Relative Vigor Index) 振荡器。

它有一个输入参数:

  • Period - 计算周期。

计算:

RVI[i] = Num/Denom
Signal[i] = (RVI[i] + 2*RVI[i-1] + 2*RVI[i-2] + RVI[i-3])/6

其中:

Num = SMA(Value1, Period)
Denom = SMA(Value2, Period)
Value1[i] = ((Close[i] - Open[i]) + 2*(Close[i-1] - Open[i-1]) + 2*(Close[i-2] - Open[i-2]) + (Close[i-3] - Open[i-3]))/6
Value2[i] = ((High[i] - Low[i]) + 2*(High[i-1] - Low[i-1]) + 2*(High[i-2] - Low[i-2]) + (High[i-3] - Low[i-3]))/6

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20798

ESM ESM

指标 ESM (Elsig's Shifting Mean) 显示指定时间间隔 (柱线) 内价格的平均偏移。

Advance_Decline_Line Advance_Decline_Line

指标 ADL (进展/衰退线) 显示指定时间间隔内正负价格增量的比率。

GAPO GAPO

GAPO (Gopalakrishnan Range Index Oscillator - 范围指数振荡器) 根据 N-天周期的交易范围对数，定量评估产品的波动性。

Glitch_Index Glitch_Index

Glitch_Index - 价格偏离其平均值的指标。