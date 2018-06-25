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Advance_Decline_Line - MetaTrader 5脚本

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指标 ADL (进展/衰退线) 显示指定时间间隔内正负价格增量的比率。

它有两个输入参数:

  • Period - 计算周期;
  • Use Cumulative mode - 使用 "cumulative" 计算算法 (Yes/No)。

计算:

ADL = (Up - Dn)

如果使用 Cumulative mode = Yes, 则:

ADL = (Up - Dn) + 前一日的 ADL

其中:

Up = Up(Period)
Dn = Dn(Period)
  • Up - 周期内看涨烛条数量;
  • Dn - 周期内看跌烛条数量。

图例1 使用 Cumulative mode = Yes

图例1 使用 Cumulative mode = Yes

图例2 使用 Cumulative mode = No

图例2 使用 Cumulative mode = No

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20796

Exp_AbsolutelyNoLagLwma Exp_AbsolutelyNoLagLwma

一套基于 AbsolutelyNoLagLwma 指标信号的交易系统。

AnchoredMomentum_HTF AnchoredMomentum_HTF

指标 AnchoredMomentum 在输入参数中提供了时间帧选择选项。

ESM ESM

指标 ESM (Elsig's Shifting Mean) 显示指定时间间隔 (柱线) 内价格的平均偏移。

ERVI ERVI

基于 John F. Ehlers 相对活力指数的 ERVI (Ehlers' Relative Vigor Index) 振荡器。