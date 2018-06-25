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指标 ADL (进展/衰退线) 显示指定时间间隔内正负价格增量的比率。
它有两个输入参数:
- Period - 计算周期;
- Use Cumulative mode - 使用 "cumulative" 计算算法 (Yes/No)。
计算:
ADL = (Up - Dn)
如果使用 Cumulative mode = Yes, 则:
ADL = (Up - Dn) + 前一日的 ADL
其中:
Up = Up(Period) Dn = Dn(Period)
- Up - 周期内看涨烛条数量;
- Dn - 周期内看跌烛条数量。
图例1 使用 Cumulative mode = Yes
图例2 使用 Cumulative mode = No
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20796
Exp_AbsolutelyNoLagLwma
一套基于 AbsolutelyNoLagLwma 指标信号的交易系统。AnchoredMomentum_HTF
指标 AnchoredMomentum 在输入参数中提供了时间帧选择选项。