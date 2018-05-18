Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AnchoredMomentum_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1351
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор AnchoredMomentum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора AnchoredMomentum.ex5.
Рис.1. Индикатор AnchoredMomentum_HTF
Exp_AbsolutelyNoLagLwma
Торговая система, построенная на сигналах индикатора AbsolutelyNoLagLwma.Zone Trade - Histogram
Версия индикатора зональной торговли (Zone Trade), отображаемый в виде гистограммы в отдельном окне.
InvertCandle
График текущего финансового инструмента в перевернутом виде.ASCtrend_NRTR
Индикатор ASCtrend с добавлением NRTR линии возможного расположения стопов.