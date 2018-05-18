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Индикаторы

AnchoredMomentum_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1351
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор AnchoredMomentum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора AnchoredMomentum.ex5.

Рис.1. Индикатор AnchoredMomentum_HTF

Рис.1. Индикатор AnchoredMomentum_HTF

Exp_AbsolutelyNoLagLwma Exp_AbsolutelyNoLagLwma

Торговая система, построенная на сигналах индикатора AbsolutelyNoLagLwma.

Zone Trade - Histogram Zone Trade - Histogram

Версия индикатора зональной торговли (Zone Trade), отображаемый в виде гистограммы в отдельном окне.

InvertCandle InvertCandle

График текущего финансового инструмента в перевернутом виде.

ASCtrend_NRTR ASCtrend_NRTR

Индикатор ASCtrend с добавлением NRTR линии возможного расположения стопов.